Niederösterreich: Weinwandern zur Burgruine Senftenberg

Oberhalb von Imbach wird der Blick auf Senftenberg immer beeindruckender, hier befinden sich einige bekannte Riesling-Steilterrassenlagen wie die hochgelegene Riede Hochäcker. Die Weine gedeihen hier – ähnlich wie in der Wachau – auf kargem Urgesteinsboden aus verwittertem Schieferstein, der für die typische Mineralität der Senftenberger Rieslinge sorgt. Ein weiteres Charakteristikum sind die großen Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht in dieser kühleren Weinbauregion, die zu einem ausgeprägten Aroma der Weine führen.

Zuerst geht es auf den Kremser Weinzierlberg, danach durch die Holzgasse bis "Auf der Haid". Angesichts der weitläufigen Weingärten wird man sich der Dimensionen des Weinbaugebiets Kremstal bewusst wird. Nun führt der Weg hinunter ins enge Tal des Kremsflusses und durch die Rehberger Kellergasse. Von hier sieht man beide mittelalterliche Burgruinen: Rehberg auf der linken Seite und Senftenberg – noch in einiger Ferne. Im Zentrum von Imbach lohnt sich der Besuch der Pfarrkirche, eines der ältesten frühgotischen Bauwerke in Österreich mit einer berühmten Renaissance-Orgel.

Unsere Wanderung startet am Bahnhof Krems und hat die im 12. Jahrhundert erbaute Burgruine Senftenberg zum Ziel. Das Wahrzeichen der Geminde ist schon von Weitem sichtbar, und egal von welcher Perspektive man darauf blickt, es wirkt spektakulär. Am 25. Mai findet in dem tollen Ambiente der Burgruine zudem eine Weinverkostung statt.

Service & Anreise

karte: der standard

Anreise

Zug nach Krems, von Senftenberg nach Krems zurück mit dem Bus (Haltestelle "Unterm Hals", Sa-So nur um 17:27)

Event

Weinprobe in der Ruine Senftenberg am 25.5. ab 17 Uhr, +43 2719 2319

Heurige in Senftenberg

Weingut/Restaurant Martin Nigl, Kirchenberg 1 – direkt unter der Burgruine im historischen Lesehof

Heuriger Karl Proidl, Oberer Markt 19

Heuriger Eichelmann, Neuer Markt 3

Weintipps in Senftenberg und Umgebung

Weingut Martin Nigl und Weingut Familie Proidl in Senftenberg, Weingut Familie Türk und Bio-Weingut Josef Schmid in Stratzing, Vorspannhof Silke Mayr und Bio-Weingut Alexander Zöller in Dross, Weingut Ferdinand Mayr (Weingärten in Senftenberg)

Weinverkostung mit Kremstaler Winzern "Zwischen Himmel und Erde" am 25. Mai im spektakulären Ambiente der Burgruine Senftenberg.

Autoreninfo

Margit und Dieter Kreuzhuber betreiben die Webseite www.weinwandern.at. Dort ist auch diese Weinwanderung mit Karte und Geolocation-Funktion für die leichtere Orientierung unterwegs zu finden.