Ibizagate, Rechtspopulisten und Pilcherismus: TV-Tipps am Mittwoch

ÖH-Wahlen, Traummann im Westen, Terra Mater, #ibizagate. Die Doku, Weltjournal und Ulrike Folkerts im Glück bei Rosamunde Pilcher, dazu die Radiotipps

18.00 MAGAZIN

ÖH-Wahlen 2019 – worum geht’s da eigentlich?

Hannah Lutz (ÖH-Bundesvorsitzende, VSStÖ) und Edin Kustura (ÖH-Vorsitzender JKU Linz, AG) sind bei Martin Wassermair zu Gast. Bis 18.50, Dorf TV

19.40 REPORTAGE

Re: Traummann im Westen? Rumäniens Frauen ziehen die Konsequenzen: Sie suchen den Mann fürs Leben im Westen.

Bis 20.15, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Terra Mater: Mini-Monster – Australiens flauschige Räuber Bis heute entdecken Forscher in Australien neue Spezies: echte Raubtiere mit Krallen, Pelz – und Beutel.

Bis 21.15, Servus TV

20.15 DOKUMENTATION

#ibizagate. Die Doku Chronologie der Ereignisse seit vergangenem Freitag und was im Hintergrund dazu abgelaufen ist. Danach, um 21 Uhr, folgt eine Talkrunde mit Eva Zeglovits (Meinungsforscherin), Florian Klenk (Falter) und Ulli Gladik (Dokumentarfilmerin) zur Frage, welche Folgen die Affäre für unsere politische Kultur und das Vertrauen in die Politik hat. Die Diskussion wird moderiert von Lisa Gadenstätter. Titel: #ibizagate. Der Talk – Nie mehr wieder oder jetzt erst recht?

Bis 21.40, ORF 1

22.15 POLITIKMAGAZIN

Factum: Esoterik-Kurse auf Kosten der Steuerzahler Strömen, Reflexzonen und Kinesiologie: Österreichs Volkshochschulen haben Kurse im Programm, die es nach ihren eigenen Richtlinien eigentlich nicht geben dürfte. Bis 23.05, Servus TV

22.30 MAGAZIN

Weltjournal: Europa – Rechtspopulisten auf dem Vormarsch Die Ibiza-Affäre bremst den Erfolg der Rechten zumindest fürs Erste in Österreich. Anderswo erobern sie weiterhin die Macht: zum Beispiel in Dänemark, wo sich die von den Rechtspopulisten gestützte Regierung rühmt, die striktesten Ausländergesetze Europas zu haben; in Polen, wo sich Rechtsextreme zum Jahrestag des EU-Beitritts mit der Europaflagge die Schuhe putzen. Um 23.05 Uhr folgt eine Reportage aus Italien, die nachzeichnet, wie sehr sich das Land unter Matteo Salvini verändert hat. Bis 23.00, ORF 2

22.45 TALK

Menschen bei Maischberger: Die Schicksalswahl – Ist Europa wirklich in Gefahr? Gäste: Sarah Wiener (TV-Köchin und Grünen-Kandidatin), Udo van Kampen (langjähriger EU-Korrespondent), Viviane Reding (ehemalige EU-Kommissarin), Nicola Beer (FDP, Spitzenkandidatin), Dirk Schümer (Europakorrespondent der Welt). Bis 0.00, ARD

22.50 TALK

Pro und Contra Corinna Milborn lädt zur Diskussion über das Thema "Regierung in der Krise – Wer soll Österreich künftig führen?". Bis 23.45, Puls 4

23.40 MAGAZIN

Science Talk Barbara Stöckl berichtet vom wissenschaftlichen Symposion Dürnstein mit Expertengesprächen über den Zustand unserer Demokratie. Bis 0.25, ORF 3