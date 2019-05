"Porno mit Drachen", "Kennen Sie Ted?": Welche Serien sind gemeint? Können auch Sie Ihre Lieblingsserie in einem Satz zusammenfassen?

Acht Staffeln "Game of Thrones" in nur einem Tweet zusammenzufassen ist keine leichte Übung. Die komplexe Handlung bedarf eigentlich mehr als nur ein paar Worte. Auf Twitter forderte ein User dennoch dazu auf, es zu versuchen – viele nahmen die Herausforderung an, darunter auch William Shatner:

Ein anderer User streicht die Fixierung der Serie auf Kastration besonders hervor:

Und was mit "Game of Thrones" geht, das funktioniert auch bei anderen Serien: "Was ist nur mit Malcolms Vater geschehen?" oder "Sechs New Yorker leben gemeinsam mehrere Jahre in unleistbarer Wohnung".

Probieren Sie es aus!

Fassen Sie die komplette Handlung Ihrer Lieblingsserie in einem Satz zusammen – die anderen werden versuchen zu erraten, welche Sie meinen! (aan, 23.5.2019)