Turbulenzen im Hause Strache

Ehefrau Philippa ist laut Medienberichten mitsamt Kind zu ihren Eltern gezogen

Neben all den beruflichen Turbulenzen kriselt es bei Heinz-Christian Strache (FPÖ) nun offenbar auch in den eigenen vier Wänden. Dort nämlich soll der nunmehrige Ex-Vizekanzler ganz allein zu Hause sein. Das berichtet zumindest die Kronen Zeitung. Demnach ist Gattin Philippa Strache am Montag mit dem gemeinsamen, fünf Monate alten Kind Hendrik zu ihren Eltern gezogen. Im Bericht, der sich auf Freunde der 31-Jährigen beruft, ist auch von Gerüchten die Rede, es gebe ein weiteres pikantes Video von Heinz-Christian Strache – allerdings ohne die vermeintliche Russin.



Eheliche Turbulenzen haben sich bereits in Straches Rücktrittsrede am Samstag abgezeichnet. "Ich weiß, dass du jetzt zuschaust, und hoffe, dass du mir verzeihen kannst", teilte er Philippa öffentlich mit. "Ich habe mich prahlerisch wie ein Teenager verhalten und peinlich übersteigert agiert. Damit habe ich den wichtigsten Menschen in meinem Leben zutiefst verletzt. Nämlich meine Frau."

Privat bleibt privat

In den bisher veröffentlichten Passagen des Ibiza-Videos hatte er die vermeintliche Oligarchennichte so beschrieben: "Bist du deppert, die ist scharf." Ob weitere, bislang der Öffentlichkeit noch unbekannte Handlungen in Ibiza die Ehe belasten, ist unklar. Kurt Kister, Chefredakteur der Süddeutschen Zeitung, die gemeinsam mit dem Spiegel den Skandal aufdeckte, schrieb Anfang der Woche in einem Kommentar: "Auf dem Videomaterial gibt es viele entlarvende, manche eklige und etliche fast mitleiderregende Sequenzen. Die meisten davon sind privater Natur, sie sollen das auch bleiben."



Philippa Strache selbst hatte am Montag der Zeitung Heute gesagt: "Ich stehe unter Schock und muss mich und meine Gedanken erst richtig sammeln. Es war alles sehr viel in den letzten Tagen."



Als Philippa Beck lernte sie 2014 Heinz-Christian Strache auf einer Geburtstagsfeier kennen. 2016 folgte die Hochzeit und am 1. Jänner 2019 das erste Kind. Einst als Pressesprecherin für Frank Stronach, Model und TV-Moderatorin tätig, wurde sie im Sommer 2018 zur FPÖ-Tierschutzbeauftragten ernannt. Ein Versuch des STANDARD, mit ihr Kontakt aufzunehmen, blieb ohne Erfolg. (ksh, 21.5.2019)