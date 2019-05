Schöffe erkrankt: Auch am Mittwoch keine Verhandlung im Buwog-Prozess

Die Verhandlung war aufgrund von Erkrankung bereits am Dienstag ausgefallen

Wien – Nicht nur am heutigen Dienstag, sondern auch am morgigen Mittwoch bleibt der große Schwurgerichtssaal im Wiener Straflandesgericht leer: Ein Schöffe ist erkrankt, wie das Gericht mitteilte. Die Verhandlung in der Causa Buwog wird vertagt.



Für diese Woche waren ursprünglich – inklusive Dienstag und Mittwoch – drei Verhandlungstage angesetzt. Derzeit ist noch nicht bekannt, ob am Donnerstag weiterverhandelt wird. (red, 21.5.2019)