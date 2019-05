"Unabhängig": Neue Oberbank-Kampagne von GGK Mullenlowe

Linz/Wien – "Wir entscheiden selbst. Kein Einfluss von außen. Für den Erfolg der KundInnen": Diese Aussagen stehen im Mittelpunkt der neuen Kampagne von GGK

Mullenlowe für die Oberbank.

foto: ggk mullenlowe

"Wir haben eine langfristige und verinnerlichte Vision: den Erhalt unserer Selbstständigkeit. Die Freiheit in dem, was wir tun und wie wir es tun, ist immer zum Wohl unserer Kunden. Wir nachen nur Geschäfte, die wir kennen und verstehen und setzen dabei auf langjährige Partnerschaften," erklärt dazu Franz Gasselsberger, Generaldirektor der Oberbank. Die Kampagne läuft seit 14. Mai 2019 in nationalen Medien und online. (red, 21.5.2019)