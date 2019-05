Historischer Kalender – 24. Mai

1659 – Richard Cromwell legt das von seinem Vater auf ihn übergegangene Amt des "Lordprotektors" von England nieder. In den anschließenden Auseinandersetzungen setzt sich das Parlament gegen die Armee durch.

1674 – Der Reichstag in Regensburg beschließt gegen die Stimmen von Bayern und Hannover den Krieg gegen Frankreich.

1819 – Der Dampfsegler "Savannah" läuft in den USA zur ersten Atlantiküberquerung mit Dampfantrieb aus. Er trifft am 20. Juni in Liverpool ein.

1844 – Samuel Morse übermittelt zwischen Baltimore und Washington (ca. 60 km) das erste Morsetelegramm.

1909 – Der schwedische Reichstag erklärt neun ökologisch besonders wertvolle Gebiete des Landes zu Nationalparks und schafft damit die ersten Nationalparks Europas.

1944 – In Berlin wird der Film "Junge Adler" aufgeführt, in dem Dietmar Schönherr erstmals auf der Leinwand zu sehen ist.

1949 – Mit Ablauf des 23.5. tritt das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland in Kraft. Dieser Zeitpunkt gilt als Geburtsstunde der BRD.

1964 – Bei einer Panik im Fußballstadion von Lima während eines Olympiaqualifikationsspiels zwischen Peru und Argentinien kommen 328 Menschen ums Leben.

1999 – Vier Islamisten werden in New York wegen des Anschlags auf das World Trade Center vom Februar 1993 zu je 240 Jahren Haft verurteilt.

1999 – Grubengas-Explosion in der Ukraine: 41 Bergleute kommen in Donezk ums Leben.

2009 – Schießerei im Wiener Ravi Dass-Gebetshaus: Der Prediger Sant Rama Anand (Nand) stirbt im Kugelhagel, sein Glaubensbruder Sant Niranjan Dass wird schwer verletzt. Der Anschlag führt zu schweren Unruhen unter den Religionsanhängern in der indischen Provinz Punjab. Ursache für den Angriff sind religiöse Differenzen.

2009 – Der österreichische Filmregisseur Michael Haneke gewinnt mit seinem Film "Das weiße Band" bei den 62. Filmfestspielen von Cannes den Hauptpreis des Festivals, die "Goldene Palme". Mit dem Schauspieler Christoph Waltz, der als bester Darsteller in Quentin Tarantinos "Inglourious Basterds" geehrt wird, geht auch eine zweite Auszeichnung nach Österreich.

Geburtstage:

Iacopo de Pontormo, ital. Maler (1494-1557)

William Gilbert, brit. Naturforscher (1544-1603)

Philips Wouwerman, fläm. Maler (1619-1668)

William Whewell, brit. Philosoph (1794-1866)

Königin Victoria von England (1819-1901)

Ernst Dohm, dt. Schriftsteller (1819-1883)

Lilli Palmer, dt. Schauspielerin (1914-1986)

George Tabori, brit.-ungar. Dramatiker (1914-2007)

Ricardo Franco, span. Regisseur (1949-1998)

Todestage:

Amado Nervo, mexikan. Dichter (1870-1919)

John Foster Dulles, US-Politiker (1888-1959)

Duke Ellington, US-Jazzmusiker (1899-1974)

Lilly Stepanek, öst. Schauspielerin (1912-2004)

Franz Kneissl, öst. Skifabrikant (1921-1994)

(APA, 24.5.2019)