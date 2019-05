Historischer Kalender – 22. Mai

1324 – Ludwig der Bayer wirft in der "Sachsenhäuser Appellation" Papst Johannes XXII. Ketzerei vor.

1629 – 30-jähriger Krieg: Lübecker Friede zwischen Kaiser Ferdinand II. und Christian IV. von Dänemark, der das Restitutionsedikt (Rückgabe aller von den Protestanten eingezogenen geistlichen Güter) anerkennt und auf die Einmischung im Reich verzichtet. (Nach dem Gregorianischen Kalender)

1719 – Die "Privilegierte Orientalische Kompagnie" wird gegründet. Sie erhält von Kaiser Karl VI. die Erlaubnis, mit den türkischen Ländern Handel zu treiben.

1924 – Igor Strawinskys Konzert op. 42 für Klavier und Bläser wird uraufgeführt.

1929 – Der afghanische König Amanullah wird zu Thronverzicht und Flucht ins europäische Exil gezwungen.

1939 – Deutschland und Italien unterzeichnen in Berlin einen Freundschafts- und Bündnisvertrag ("Stahlpakt").

1939 – In New York nimmt sich in tiefer Depression der ausgebürgerte Schriftsteller Ernst Toller mit 45 Jahren das Leben.

1969 – Den USA gelingt die Generalprobe für eine Mondlandung: Zwei Astronauten steigen von Apollo-10 in die Mondlandefähre um und umkreisen im Zwillingsflug den Mond, an den sie bis auf 15 km herankommen.

1984 – Im Tarifbezirk Nordwürttemberg-Nordbaden werden 65.000 Metallarbeiter ausgesperrt.

2004 – In Madrid finden die Hochzeitsfeierlichkeiten für den spanischen Thronerben Prinz Felipe von Bourbon, Fürst von Asturien, und die Journalistin und TV-Moderatorin Letizia Ortiz Rocasolano statt.

2004 – Mit einem Aufruf an die Christen, am Bau des künftigen Europa solidarisch mitzuwirken, geht die "Wallfahrt der Völker" in Mariazell zu Ende. Kardinal Christoph Schönborn plädiert in seiner Predigt für ein Europa der Vielfalt und Versöhnung.

2009 – Eine Frau aus Nordirland bekommt Sechslinge. Mehr als 30 Mediziner bringen die vier Mädchen und zwei Buben per Kaiserschnitt in Belfast zur Welt. Die Babys sind wohlauf.

Geburtstage:

Gabriel v. Grupello, fläm. Bildhauer ital. Herkunft (1644-1730)

Daniel Gran, öst. Maler (1694-1757)

Sir Arthur Conan Doyle, engl. Autor (1859-1930)

Daniel Francois Malan, südafr. Politiker (1874-1959)

Pierre Colombo, schweiz. Dirigent (1914-2000)

Vance Packard, US-Soziologe/Autor (1914-1996)

Rudolf Bayr, öst. Schriftsteller (1919-1990)

Charles Aznavour, franz. Sänger/Schausp. (1924-2018)

Claude Ballif, franz. Komponist (1924-2004)

Steven Patrick Morrissey, brit. Sänger, Songwriter und Lyriker (1959- )

Todestage:

Johann Emanuel Baptist Pohl, öst. Botaniker, Forscher, Mineraloge und Mediziner (1782-1834)

Ferdinand II., König beider Sizilien (1810-1859)

Oktavia Aigner-Rollett, öst. Medizinerin (1877-1959)

Carl Althoff, dt. Zirkusdirektor (1912-1994)

Alexander Grill, öst. Schauspieler (1938-2009)

(APA, 22.5.2019)