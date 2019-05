Baumwanzen, Buschmücken & Co: Lästwanzen und andere Ungustln

foto: apa / roland schlager

Marmorierte Baumwanze: Obst- und Hausbesetzer

Die Marmorierte Baumwanze (Halyomorpha halys) stammt ursprünglich aus Asien. Von dort gelangten die etwa 15 Millimeter großen Insekten vor rund 20 Jahren, wahrscheinlich mit Transportkisten, nach Nordamerika, von wo aus sie sich via Pflanzen und Verpackungen rasch ausbreiteten. In Europa ist sie seit 2004 nachgewiesen, in Österreich seit 2015.

Die erwachsenen Wanzen werden im Frühjahr ab einer Temperatur von mehr als zehn Grad aktiv. Mit ihrem Saugrüssel stechen sie Früchte und Blätter diverser Pflanzenarten an und saugen deren Saft. Mit ihrem Speichel gelangt ein Enzym in das Pflanzengewebe, das Flecken und Nekrosen erzeugen kann. Es kann auch dazu führen, dass sich die Früchte später verfärben und verformen. Dadurch werden sie unansehnlich und können nicht mehr verkauft werden. Außerdem können die befallenen Pflanzenteile auch absterben oder vorzeitig abfallen. Vor allem in Obstkulturen kann die Marmorierte Baumwanze dadurch erheblichen Schaden anrichten.

Für den Menschen sind die Wanzen hingegen völlig ungefährlich, wenn auch lästig: Sobald es warm wird, treten sie oft massenhaft an sonnigen Hausfassaden oder Fenstern auf. Wenn man ihnen zu nahe kommt, verbreiten sie außerdem ein stinkendes Sekret. Kleiner Trost: Hierzulande kommen sie gewöhnlich nur auf eine Generation im Jahr – in ihrer deutlich wärmeren Heimat sind es fünf bis sechs.