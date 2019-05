"Piept, bevor Sie gegen die Wand fahren"

Berlin – Sixt reagiert in seiner Werbung gewohnt schnell auf aktuelle politische Ereignisse, am Dienstag wirbt der Autovermieter in seinen Social Media-Kanälen mit Heinz Christian Strache. Das Sujet zeigt Strache und einen Mercedes Benz, die Botschaft: "Piept, bevor Sie gegen die Wand fahren."