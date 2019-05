Epic Games Store sperrt Account, wenn man zu viele Spiele kauft

Laut Sprecher ist dies eine Sicherheitsmaßnahme – Support des Stores offenbar grottenschlecht

Wenn man beim Epic Games Store zu viele Spiele zu schnell kauft, wird der Account gesperrt. Aufgezeigt wurde dies von einem Streamer, der innerhalb weniger Minuten fünf Games zwischen 50 und fünf Dollar gekauft hatte. Der Account des Mannes wurde daraufhin gesperrt. Um das Konto wieder freizuschalten, muss der Support des Anbieters kontaktiert werden.

Sicherheitsmaßnahme gegen Betrug

Gegenüber Game Revolution wurde diese Sicherheitsmaßnahme von einem Epic-Sprecher bestätigt. Dabei soll es sich um ein Gegenmittel gegen Betrug handeln. "Sollten Spieler mit dem Problem konfrontiert sein, sollen sie den Support kontaktieren, sodass wir uns dem Fehler widmen können", sagte Nick Chester, Sprecher des US-Konzerns.

Mangelhafter Support

Im Jänner 2019 wurde der Kundensupport von Epic Games mit dem schlechtmöglichsten Rating versehen. Better Business Bureau kritisiert konkret, dass Kundenanfragen unbeantwortet bleiben. Der US-Konzerns soll auf Anfragen rund um Rückerstattungen gar nicht erst reagieren. Dem Better Business Bureau liegen etwa 279 unbeantwortete Anfragen vor, die teils bis 2018 zurückreichen. Man muss also offenbar geduldig sein, wenn man Probleme mit seinem Account hat.

Mega-Sale mit Pannen gestartet

Erst kürzlich sorgte der Epic Games Store mit einem pannenhaften Start des ersten Mega-Sales für Aufregung. So wurden Spiele kurzerhand aus dem Sortiment genommen. Darunter Borderlands 3 und Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, zwei hochantizipierte Games. Offenbar wollten die Publisher den geringeren Preis nicht akzeptieren. Ein weiterer Entwickler drehte rund um den Mega-Sale kurzerhand an der Preisschraube. Offenbar wurden Anbieter mit dem Sale etwas überrascht. (red, 21.5.2019)