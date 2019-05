User-Reiseführer: Wohin auf Ibiza?

Was kann man auf der Baleareninsel erleben? Wo hat es Ihnen besonders gut gefallen? Teilen Sie Ihre Empfehlungen im Forum!

Ibiza ist eine Reise wert, das sehen nicht nur Personen des öffentlichen Lebens so. Geschäftsmeetings, die sich über mehrere Stunden ziehen, machen unter der Sonne des Mittelmeers gleich mehr Freude, doch man kann auch einfach nur einen schönen Urlaub auf Ibiza verbringen. Die nach Mallorca und Menorca drittgrößte Baleareninsel kann mit unterschiedlichsten Landschaften aufwarten: von Hochplateaus, Wäldern und Heidelandschaften bis zu dramatischen Steilküsten und sanften Buchten. Ein ausgewogenes Klima sorgt dafür, dass man hier im Sommer wie im Winter einen angenehmen Inselurlaub verbringen kann.

foto: getty images/istockphoto/juergen sack Cala Tarida im Westen Ibizas.

Und auch historisch und kulturell gibt es auf Ibiza einiges zu entdecken: die von Festungsmauern umgebene Altstadt von Ibiza-Stadt, wo man sich auf den Aufstieg zur Kathedrale Santa Maria machen kann. Von dort hat man freie Sicht über die Stadt, den Hafen und das Meer. Einen ganz anderen Charme versprühen die kleinen, über die Insel verstreuten Dörfer, die man über kleine Wege per Rad erkunden kann. Und auch Wanderungen entlang der Küste bieten sich für einen Aktivurlaub an. Für weniger Aktive gibt es reichlich Erholungsmöglichkeiten an einem der schönen Strände der Insel.



Was mögen Sie an Ibiza?

Wie lauten Ihre Tipps abseits der typischen Touristenpfade?

Welche Sehenswürdigkeiten und Naturschauplätze muss man besucht haben?

Welche Outdooraktivitäten bieten sich an?



Welche Gerichte muss man probiert haben?

Welche Ausflüge in die Umgebung bieten sich an? Posten Sie Ihre Tipps und Erfahrungsberichte im Forum. Wir freuen uns auf Ihre Beiträge! (aan, 22.5.2019)