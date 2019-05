ZDF schließt Beteiligung von Jan Böhmermann an Ibiza-Video aus

Website mit Countdown sorgt für Spekulationen

Berlin/Wien – Das ZDF schließt laut "Bild"-Zeitung aus, dass Satiriker Jan Böhmermann oder seine Produktionsfirma an der Erstellung des Ibiza-Videos beteiligt waren, das "Süddeutsche Zeitung" und "Spiegel" am Freitag in Teilen veröffentlicht hatten und zu Rücktritten und Neuwahlen führte. Eine Beteiligung Böhmermanns an der Erstellung "können wir ausschließen", wird das ZDF zitiert.

Countdown

Am Montag sorgte ein Link zu einem Countdown für Spekulationen, auf Twitter machte Böhmermann auf die Website dotheyknowitseurope.eu aufmerksam. Der Countdown dort endet am Mittwoch um 20.15 Uhr – was dann passiert, weiß man nicht. Im Quellcode der Website versteckt sich das Wörtchen "Ibiza".

Dass Jan Böhmermann vom Ibiza-Video wusste, bestätigte sein Manager Peter Burtz wie berichtet schon am Samstag. Er dementierte aber, dass die Aufnahmen Böhmermann angeboten worden seien. Da sie ihm nicht angeboten worden seien, habe er sie auch nicht abgelehnt, so Burtz. Böhmermann sprach im April bei der Romy-Verleihung über eine "Oligarchenvilla auf Ibiza". In einer eingespielten Videobotschaft sagte er, dass er sich den Preis nicht persönlich abholen könne, weil er "gerade ziemlich zugekokst und Red-Bull-betankt mit ein paar FPÖ-Geschäftsfreunden in einer russischen Oligarchenvilla auf Ibiza rumhänge". (red, 21.5.2019)