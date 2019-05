Joko Widodo gewinnt laut offiziellem Ergebnis Indonesiens Präsidentenwahl

Endergebnis bestätigt Prognosen aus Wahlnacht Mitte April

Jakarta – Indonesien wird auch in den kommenden fünf Jahren vom bisherigen Präsidenten Joko Widodo regiert. Der 57-Jährige erreichte bei der Wahl am 17. April 55,5 Prozent der Stimmen, wie die Wahlkommission am Dienstag in Jakarta mitteilte. Für seinen Herausforderer, den nationalistischen Ex-General Prabowo Subianto (67), stimmten 44,5 Prozent.

Das Endergebnis liegt recht nah an den Prognosen aus der Wahlnacht. Der südostasiatische Staat aus mehr als 17.000 Inseln ist die drittgrößte Demokratie der Welt. Von den mehr als 260 Millionen Einwohnern sind annähernd 90 Prozent Muslime. Indonesien ist damit das bevölkerungsreichste muslimische Land. Joko Widodo gilt als Vertreter eines gemäßigten Islam. (APA, 20.5.2019)