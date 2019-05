US-Justizministerium offenbar gegen Fusion von T-Mobile und Sprint

Laut Bloomberg bestehen trotz Zugeständnissen der beiden Unternehmen noch Wettbewerbsbedenken

Washington – Das US-Justizministerium neigt einem Medienbericht zufolge zu einer Ablehnung der geplanten Milliardenfusion der Telekom-Tochter T-Mobile US mit dem US-Rivalen Sprint. Das Ministerium habe trotz Zugeständnissen der beiden Unternehmen noch Wettbewerbsbedenken, meldete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montag unter Berufung auf eine mit der Prüfung vertrauten Person.

Die Aktien von T-Mobile und Sprint gaben im Handelsverlauf einen Teil ihrer Gewinne ab. Sie hatten nach einer Meldung der Nachrichtenagentur Reuters deutlich zugelegt, wonach die US-Aufsichtsbehörde FCC ihrerseits grünes Licht geben wolle.

Ein Zusammenschluss von T-Mobile US und Sprint ist in den vergangenen Jahren schon zwei Mal gescheitert. Während die Firmen günstigere Tarife für die Kunden in Aussicht stellen, befürchten Verbraucherschützer höhere Preise. (Reuters, 20.5.2019)