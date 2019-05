OPEC erwägt späteren Termin für Treffen in Wien

Statt Ende Juni könnte Meeting Anfang Juli stattfinden

Wien – Die Organisation Erdöl exportierender Länder (OPEC) und ihre Verbündeten erwägen einen späteren Termin für ihr nächstes Treffen in Wien. Statt am 25. und 26. Juni könnte das Meeting am 3. und 4. Juli stattfinden, hieß es aus OPEC-Kreisen am Montag. Der neue Termin sei vorgeschlagen worden, sei aber noch nicht offiziell bestätigt.

Die OPEC, Russland und andere Staaten hatten vereinbart, in der ersten Jahreshälfte 2019 die Ölförderung insgesamt um 1,2 Millionen Fass pro Tag zu verringern. Bei dem Treffen in Wien soll darüber entschieden werden, ob diese Vereinbarung verlängert oder angepasst wird. (APA, 20.5.2019)