Brau Union Österreich: Nachhaltige Partnerschaften für die Zukunft

Das Nachhaltigkeitsengagement der Brau Union Österreich orientiert sich an den Sustainable Development Goals (SDGs) der Vereinten Nationen. Entlang der gesamten Wertschöpfungskette setzt die Brau Union Österreich mit ihren Initiativen an. Aber das Bestreben ist, auch über den direkten Einflussbereich hinaus nachhaltig zu agieren und Mehrwert zu schaffen – etwa durch sinnvolle Kooperationen mit Partnern. So wurde in zwei Brauereien durch innovative Konzepte der Grundstein gelegt, um Menschen mit Wärme zu versorgen – biogene Abwärme aus den Brauereien kann so sinnvoll genutzt werden und bringt somit sowohl der Gesellschaft als auch der Umwelt einen Zusatznutzen. Ein Best Practice-Beispiel, auf das die Brau Union Österreich stolz ist.

Bierige Wärme für rund 2.000 Menschen

Die Brauerei Puntigam hat gemeinsam mit der KELAG Energie & Wärme GmbH ein umweltfreundliches Energiekonzept entwickelt: Die Abwärme aus dem Brauprozess kommt den 800 Wohnungen, Büro- und Gewerbeflächen des "Brauquartier Puntigam" zugute, das von der C&P Immobilien AG realisiert wird. Die ersten Kunden werden bereits mit Brauwärme beliefert und im Endausbau werden pro Jahr rund 3,8 Millionen Kilowattstunden aus der Brauerei an die Bewohner des neuen Brauquartiers geliefert.

Innovatives Abwärmeprojekt für 900 neu errichtete Wohneinheiten

Ein ähnliches Projekt ist in Schwechat in Planung: Nachhaltige Abwärme aus der nahen Brauerei Schwechat soll in absehbarer Zeit mit einem innovativen Konzept 900 Wohnungen auf ehemaligen Brauereigründen mit Energie versorgen. Für die nachhaltige Wärmeversorgung hat die Brau Union Österreich gemeinsam mit der EVN ein innovatives und umweltfreundliches Konzept entwickelt: Die Energie für Heizung und Warmwasser kommt aus der im Brauprozess gewonnenen Gärwärme der benachbarten Brauerei. Über eine Wärmepumpe wird das biogene "Nebenprodukt" als Naturwärme den nahen Wohnungen zugeführt.

www.brauunion.at/nachhaltigkeit