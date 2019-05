Edelleberkäsehersteller wirbt: Iss weniger Fleisch

Mit der Initiative "Mind my Food" wollen die Mühlviertler Mitstreiter finden

Wien – Der Mühlviertler Familienbetrieb Neuburger produziert am Standort in Ulrichsberg neben Edelleberkäse auch vegetarische Würste. Mit der Produktlinie Hermann Fleischlos wendet man sich vor allem an die Flexitarier. Es sei vernünftig, ein bisschen weniger Fleisch zu essen, lautet das Credo des Familienbetriebes.

Mit einer neuen Initiative will man für diese Idee auch neue Unterstützer gewinnen. "Mind my Food" lautet das Motto. Rund 500 Fans sehen das bislang auch so. (red, 20.5.2019)