Kolumbien-Forscherin: "Ein Ende der Gewalt gibt es nicht"

Offiziell herrscht seit 2016 Frieden zwischen Farc-Rebellen und Regierung. Doch die Gewalt vor allem gegen Frauen geht weiter, sagt Politologin Julia Sachseder

STANDARD: Nach dem Friedensvertrag von 2016 in Kolumbien war international der Optimismus sehr groß. War das aus heutiger Sicht falscher Optimismus?

Sachseder: Die Vertragspartner, also die größte linke Guerilla Farc und die neoliberale kolumbianische Regierung, könnten unterschiedlicher nicht sein. Vor dem Hintergrund war der Friedensvertrag natürlich ein Meilenstein. Aber die Realität sieht anders aus: Seit 2016 wurden über 680 soziale Aktivisten umgebracht. Vergewaltigungen und Vertreibungen gehen weiter. Ein Ende der Gewalt gibt es nicht, obwohl die internationale Gemeinschaft und Politikwissenschafter oft davon sprechen.

STANDARD: Sie haben in Kolumbien mit vielen Frauen gesprochen, die von Gewalt betroffen sind. Was haben die erzählt?

Sachseder: Ganz zentral für viele Frauen ist der Zugang zu Land. Viele haben selbst auf dem Land gearbeitet und konnten sich so emanzipieren – aber nur, bis sie dann vertrieben wurden. Eine meiner Interviewpartnerinnen, María (Pseudonym), ist von Chocó im Nordwesten nach Cartagena de las Islas geflohen. Die Stadt ist heute eigentlich ein Touristenziel. Für María war sie trotzdem kein sicherer Zufluchtsort, sondern ein Schmelztiegel, in dem Paramilitärs, Guerillakämpfer, Drogenhändler und organisiertes Verbrechen aufeinandertreffen. Sie wurde dort von einem ehemaligen Paramilitär vergewaltigt. María ist kein Einzelfall.

María ist aus ihrer Heimat, dem Departamento Chocó im Nordwesten des Landes, vertrieben worden.

STANDARD: Welche Frauen sind besonders von Gewalt betroffen?

Sachseder: Unverhältnismäßig oft indigene und afrokolumbianische Frauen vom Land.

STANDARD: Also diejenigen, die ohnehin schon wenig haben?

Sachseder: Genau. Und das ist kein Zufall. Besonders sichtbar war der Konflikt in Gebieten, in denen es einen großen Anteil marginalisierter Bevölkerungsgruppen und gleichzeitig viele Rohstoffe wie Kohle und Gold gibt. Die Bevölkerung wird von dem ressourcenreichen Land vertrieben. Der Ursprung dieser Benachteiligung liegt schon in der Kolonialzeit.

STANDARD: Inwiefern?

Sachseder: Vor 1492 war die Bevölkerung in Kolumbien nicht in verschiedene Gruppen unterteilt. Durch den Kolonialismus wurden den Menschen Identitäten aufgezwungen und Hierarchien geschaffen. So ist auch die These meiner Dissertation: Durch die negativ konnotierten Identitäten gab es eine gewisse Dehumanisierung, die als Rechtfertigung diente. Weder indigene noch afrokolumbianische Frauen hatten in der Folge das Recht auf Menschsein. Deshalb konnten sie auch so leicht vergewaltigt und vertrieben werden. Gewalt ist kein Kollateralschaden des Konflikts. Sie ist eine Waffe, die gegen die Bevölkerung gerichtet wird.

STANDARD: Der Friedensvertrag setzt dem kein Ende?

Sachseder: Der Vertrag ist sehr inklusiv. Die Zivilgesellschaft und lokale Gruppen, in denen viel Aufklärungsarbeit geleistet wurde, wurden einbezogen. Dafür, dass die Gewalt kein Ende findet, ist vor allem die fehlgeschlagene Demobilisierung paramilitärischer Gruppen verantwortlich, die oft ganz eng mit dem Staat verbandelt sind und im Interesse multinationaler Konzerne agieren.

STANDARD: Dann sind der Staat und die Konzerne direkt für die Gewalt verantwortlich?



Sachseder: 2007 gab es ein Geständnis von Chiquita, der Bananenproduktionsfirma, die zugegeben hat, Paramilitärs, also private Sicherheitsfirmen, finanziert zu haben – auch um ganz aktiv die Bevölkerung von ihrem Land zu vertreiben, um dort weiterhin Bananen anbauen zu können. Daran hat sich bisher relativ wenig geändert. Chiquita ist nur ein Beispiel von vielen. Menschenrechtsverletzungen werden außer Acht gelassen, weil der Staat direkt von internationalen Investitionen profitiert.

STANDARD: Investiert auch Österreich?

Sachseder: Die österreichische Wirtschaftskammer zum Beispiel hat letztes Jahr den ehemaligen Präsidenten Juan Manuel Santos eingeladen, um über neue Möglichkeiten nach der Befriedung zu sprechen und darüber, dort Rohstoffe zu extrahieren.

foto: reuters/nacho doce Die 37-jährige Yeimy wurde von vier Farc-Kämpfern vergewaltigt. Gemeinsam mit ihren Kindern Paula und Juan und Reuters-Reportern besuchte sie 2018 den Ort im Departamento Tolima im Zentrum Kolumbiens, der bis Anfang der 2000er ihr Zuhause war.

STANDARD: Gewalt geht auch von der Farc-Guerilla aus, in deren Lager Sie einige Zeit verbracht haben ...

Sachseder: Viele meiner Interviewpartnerinnen haben angegeben, dass die Gewalt von Paramilitärs ausging, allerdings ist natürlich auch die Farc ein Konfliktakteur, der an Vergewaltigungen, Vertreibungen und Zwangsabtreibungen beteiligt war. 2016 und 2017 hatte ich Kontakt zu ihnen. 2017, nach der Demobilisierung der Guerilla, habe ich für meine Forschung dann auch eine Zeit in einem der Farc-Lager verbracht.

STANDARD: Wie war das für Sie?

Sachseder: Die Fahrt zu dem Lager war für mich wegen der prekären Sicherheitslage schon ein Desaster. Wenn die Paramilitärs herausbekommen hätten, dass ich zu einem Farc-Lager unterwegs bin, wäre ich ein Hauptziel für sie geworden. Ich habe viermal das Taxi wechseln müssen, um von mir abzulenken, obwohl die UN zu dem Zeitpunkt das Lager bereits beschützt haben.

STANDARD: Wie lebten die Farc-Kämpfer?

Sachseder: Die Farc muss man sich als marxistisch-leninistische Gruppe vorstellen, die sehr diszipliniert und hierarchisch strukturiert ist. Das heißt, um fünf Uhr morgens war Frühstück, danach politische Diskussion. Da konnte jeder Gramsci, Marx und Lenin zitieren. Dahinter steckt politische Strategie, das dient der "Causa", wie sie immer gesagt haben, nämlich der Übernahme des Staates durch die Farc. Die Guerilla hat mich unerwartet freundlich aufgenommen. Ich habe mein Forschungsinteresse erklärt und dass ich meine Position als Forscherin bewahren möchte. Da die Balance zu halten war teilweise gar nicht so einfach, weil man beginnt, sich mit seiner Umgebung zu identifizieren, vor allem mit den Farc-Kämpferinnen.

STANDARD: Wie viele sind das?

Sachseder: Fast 50 Prozent. Viele von ihnen sind nicht unbedingt aus ideologischen Gründen beigetreten, sondern oft lebten sie in ihrem Dorf, das wurde überfallen, und dann hatten sie die Wahl: Entweder sie werden von den Paramilitärs vergewaltigt, oder sie schließen sich der gegnerischen Guerilla an und bekommen dort sogar Bildung angeboten. Bei den Farc wurden viele zu Krankenschwestern, Pflegekräften, Zahnärztinnen ausgebildet, was woanders durch die fehlende Infrastruktur auf dem Land gar nicht möglich gewesen wäre.

STANDARD: Wie kann sich die Situation in Kolumbien in Zukunft ändern?

Sachseder: Auch die internationale Gemeinschaft hat eine Verantwortung, nicht zuletzt weil wir durch unseren Konsum jeden Tag dafür sorgen, dass die Gewalt, die bei uns im globalen Norden kaum besprochen wird, weiterhin auf fruchtbaren Boden stößt und globale Konzerne eben auch zu politischer Gewalt beitragen. Wenn das nicht in die Verhandlungen, auch mit der anderen Guerilla, der ELN, einbezogen wird, dann erscheint ein Ende der Gewalt relativ unwahrscheinlich. (Milena Pieper, 6.6.2019)