Ams-Aktie sackt um 9,96 Prozent ab

Der Grazer Chiphersteller bekommt die Sorgen der Halbleiterbranche zu spüren

Graz – Die Aktien des heimischen Apple-Zulieferers ams sind am Montag im Verlauf deutlich unter Druck geraten. Kurz vor 13 Uhr brach das Papier des an der Züricher Börse notierten Konzerns in einem schwachen europäischen Börsenumfeld um 9,96 Prozent auf 38,60 Schweizer Franken ein.

Belastet dürfte sich die Halbleiterbranche weltweit zeigen, weil bereits am Wochenende der chinesische Telekomkonzern und Handyhersteller Huawei auf eine schwarze Liste der US-Regierung gekommen war und daraufhin unter anderem der US-Riese und Google-Mutter Alphabet angekündigt hatte, seine Zusammenarbeit mit dem chinesischen Konzern einzuschränken. (APA, 20.5.2019)