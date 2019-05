22-Jähriger in Wien-Penzing durch Bauchstich schwer verletzt

Zwei Täter sind flüchtig, das Motiv ist vorerst unklar

Wien – Zwei unbekannte Täter haben einem 22-Jährigen am späten Sonntagabend in einer Parkanlage in der Baumgartenstraße in Wien-Penzing mit einem spitzen Gegenstand einen Bauchstich zugefügt und ihn schwer verletzt. Am Tatort befand sich der Mann laut dem Notarzt in Lebensgefahr. Beide Täter ergriffen die Flucht, bisher blieb die Fahndung erfolglos, berichtete die Polizei am Montag..

Der 22-Jährige war gegen 23 Uhr zu Fuß in dem Park unterwegs, als ihm die beiden Verdächtigen entgegenkamen und ihn zuerst mit Faustschlägen ins Gesicht attackierten. Dann zückte einer der Angreifer einen spitzen Gegenstand und fügte dem Opfer damit einen Leberstich zu. Bei der Waffe handelte es sich laut Polizei vermutlich nicht um ein Messer, sondern ein spitzes Werkzeug, etwa einen Schraubenzieher.

Zustand stabilisiert

Der Zustand des Schwerverletzten dürfte sich im Krankenhaus stabilisiert haben, teilte Polizeisprecher Harald Sörös am Montagvormittag mit. Hintergründe oder Motive der Tat seien derzeit noch völlig unklar – das Landeskriminalamt ermittelt. (APA, 20.5.2019)