Starker Alaba zum sechsten Mal in "Kicker"-Elf des Tages

Bestnote 1 und Spieler des Spiels beim 5:1-Heimsieg der Bayern gegen Frankfurt

Nürnberg – David Alaba ist nach der abschließenden Runde der deutschen Bundesliga vom Fachmagazin "Kicker" in die Elf des Tages nominiert worden. Für den 26-jährigen Wiener, der mit Bayern München zum siebenten Mal in Folge Meister wurde, war es bereits die sechste Berufung in dieser Saison.

"Bärenstarker Auftritt über seine linke Seite", schrieb der "Kicker" in seiner Begründung, warum Alaba mit der Note 1 als Spieler des Spiels beim 5:1-Heimsieg gegen Eintracht Frankfurt ausgezeichnet wurde. Der Linksverteidiger erzielte dabei das 2:1 (53.) und legte das 5:1 (78.) durch Arjen Robben auf. (APA, 20.5.2019)