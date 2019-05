Warnstufe rot für Vorarlberg: Starkregen und Überflutungsgefahr

Im Bregenzerwald und im Bregenzer Pfändergebiet 170 bis 220 Millimeter Niederschlag möglich

Bregenz – Vorarlberg droht Starkregen, im Norden besteht Hochwassergefahr. Bis Mittwochfrüh ist mit starken Niederschlägen zu rechnen. Die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) sieht Warnstufe Rot für den Bregenzerwald und das Bregenzer Pfändergebiet. In diesen Gebieten seien laut Regionalmodellen 170 bis 220 Millimeter Niederschlag möglich. Punktuelle Niederschlagsspitzen von mehr als 150 Millimeter sind, so die Meteorologen, sehr wahrscheinlich.

Die Bereitschaft der Rettungs- und Feuerwehrleitstelle sowie der Landeswarnzentrale wurde verstärkt und diese werden die Situation genau beobachten", teilt die Landeswarnzentrale mit. Die örtlichen Feuerwehren sind bereits vorinformiert und einsatzbereit. Besondere Vorsicht gelte bei Hangwasser, Wildbächen, Fließgewässern und überfluteten Flächen. Im Norden des Landes droht an allen Bächen und Flüssen Hochwasser. Nicht betroffen sind Rhein und Ill.

In der neuen Woche verlagert sich das steuernde Tief von Italien nach Süddeutschland. Nach Angaben der Experten der Österreichischen Unwetterzentrale (www.uwz.at) fallen von Montag bis Mittwoch in den Nordalpen verbreitet 50 bis 100 Liter pro Quadratmeter, vor allem in Vorarlberg und Tirol stellenweise auch noch mehr. Somit steigt in diesen Regionen die Vermurungs- und Überflutungsgefahr an. Am Mittwoch zieht das Tief dann langsam nach Nordosten ab. (Jutta Berger, red, 20.5.2019)