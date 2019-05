St. Louis nur noch einen Sieg vom NHL-Finale entfernt

Klarer 5:0-Erfolg der Blues in San Jose – Drei Tore des Kanadiers Schwartz

San Jose (Kalifornien) – Die Saint Louis Blues stehen nach einem 5:0-Sieg am Sonntag bei den San Jose Sharks vor dem Einzug ins Finale der National Hockey League (NHL). Matchwinner für die Gäste, die nun in der "best of seven"-Serie 3:2 führen, war der Kanadier Jaden Schwartz mit drei Toren (24., 43./PP, 57.). Die weiteren Treffer erzielten der Schwede Oskar Sundqvist (6.) und der Russe Wladimir Tarasenko (27.).

Bereits in der Nacht auf Mittwoch (ab 2.00 MESZ/live DAZN) können die Blues mit einem Heimerfolg erstmals seit 1970 und zum insgesamt vierten Mal die Endspielserie um den Stanley Cup, den sie bisher noch nie gewonnen haben, erreichen. Finalgegner sind die Boston Bruins, die ihren siebenten Titel in der besten Eishockey-Liga der Welt anpeilen. (APA; 20.5.2019)

Play-off-Ergebnis der NHL vom Sonntag – Halbfinale (Western-Conference-Finale/"best of seven"), fünftes Spiel:

San Jose Sharks – St. Louis Blues 0:5

Stand in der Serie: 2:3