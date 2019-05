"Total War"-Entwickler erfüllen letzten Wunsch von todkrankem Fan

An Leukämie erkrankter US-Amerikaner wollte vor seinem Tod "Total War: Three Kingdoms" spielen

Der letzte Wunsch eines todkranken Gamers war es, Total War: Three Kingdoms noch vor seinem Ableben zu spielen. Das Strategiespiel konnte von ersten Testern bereits gespielt werden – offiziell wird das Game am 23. Mai veröffentlicht. Zu wenig Zeit für den Mann, der erneut an Leukämie erkrankte und bei dem Ärzte die Hoffnung bereits aufgegeben haben.

Entwickler reagierte prompt

Um dem Todkranken seinen letzten Wunsch zu erfüllen, veranstaltete der große Bruder einen Aufruf auf Reddit. Dort wandte er sich an die rund 154.000 Mitglieder des Subreddits, mit der Frage, wie er denn die Entwickler bestmöglich erreichen kann. Nach nicht einmal einem Tag kam dem Aufruf ein Mitarbeiter des Studios nach und schickte dem Bruder des Mannes einen Key.

foto: u/themissinglink5

Von Reaktionen erstaunt

Der User veröffentlichte daraufhin Fotos, die den kranken Spieler und ihn zeigen. Auf einem Bild ist zu sehen, wie der an Leukämie erkrankte Mann das Game zum ersten Mal startet. Auch die Kommentare zu dem Posting wurden dem US-Amerikaner aus Tampa vorgelesen. Er zeigte sich von den Reaktionen "erstaunt".

Gestern verstorben

Mit der Möglichkeit, Total War: Three Kingdoms noch vor dem Tod spielen zu können, wurde dem Kranken tatsächlich sein letzter Wunsch erfüllt. Am 19.5. ist er laut Angabe des Bruders kurz nach Mitternacht verstorben. (red, 20.5.2019)