US-Präsident Trump droht dem Iran mit Auslöschung

Trump auf Twitter: "Bedroht nie wieder die USA"

Washington –US-Präsident Donald Trump droht dem Iran mit seiner Zerstörung. "Wenn der Iran kämpfen will, dann wird das das offizielle Ende des Iran. Drohe nie wieder den Vereinigten Staaten", schrieb das amerikanische Staatsoberhaupt am Sonntag in einem Tweet.

Die Spannungen zwischen den USA und dem Iran hatten sich durch Anschläge auf Öltanker und Ölanlagen in der Golf-Region verschärft, hinter denen der Iran oder seine Partner vermutet werden. US-Präsident Donald Trump ließ US-Kriegsschiffe und Bomber in die Region verlegen. Seit dem Ausstieg aus dem Atomabkommen vergangenes Jahr hat Trump neue Sanktionen verhängt, um ein stärkeres Entgegenkommen der Islamischen Republik zu erzwingen.(APA, 19.5.2019)