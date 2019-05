Galatasaray, Benfica und Slavia Prag holen Meistertitel

Schachtar Donezk dominiert weiter in der Ukraine

Istanbul/Prag/Lissabon/Kiew – Galatasaray Istanbul hat sich zum 22. Mal den Titel in der türkischen Fußball-Meisterschaft gesichert. Der Traditionsclub setzte sich am Sonntag im direkten Duell mit Verfolger Basaksehir Istanbul 2:1 durch und ist einen Spieltag vor Saisonende nicht mehr vom Spitzenplatz zu verdrängen. Basaksehir hätte mit einem Erfolg selbst den ersten Titel der noch jungen Club-Geschichte perfekt machen können.

Nach 33 Spieltagen hat Galatasaray drei Punkte Vorsprung auf Basaksehir, das die Liga lange Zeit angeführt hatte. Durch den nach dem 1:1 im Hinspiel nun gewonnenen direkten Vergleich kann der türkische Rekordchampion auch bei einer Niederlage nicht mehr eingeholt werden. Galatasaray sicherte sich auch das direkte Ticket für die Champions League. Das aus dem Lager des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan unterstützte Basaksehir spielt in der Qualifikation zur "Königsklasse".

Slavia Prag ist zum fünften Mal seit 1993 tschechischer Fußballmeister. Der Traditionsverein sicherte sich den Titel am Sonntag mit einem 0:0 gegen Banik Ostrava (Ostrau). Auf dem zweiten Tabellenplatz steht nach dem vorletzten Spieltag mit drei Punkten Rückstand Vorjahressieger FC Viktoria Pilsen.

Da bei Punktgleichheit der Tabellenstand nach der regulären Saison zählt und Slavia in dieser vorne gelegen war, ist dem Team der Titel in der Meisterrunde nicht mehr zu nehmen. In dieser Saison wurde erstmals nach dem nun auch in der österreichischen Bundesliga geltenden Modus gespielt. Die sechs besten Teams des Grunddurchgangs bestreiten die Meisterrunde. Slavia war bereits in den Jahren 1996, 2008, 2009 und 2017 tschechischer Meister geworden.

Benfica Lissabon ist zum 37. Mal Fußball-Meister in Portugal. Mit einem 3:1 im Heimspiel gegen Santa Clara verteidigte Benfica am Samstag den Zwei-Punkte-Vorsprung auf Titelverteidiger FC Porto. Am letzten Spieltag in der Primeira Liga gewann Porto gegen Sporting Lissabon mit 2:1 und beendete die Saison als Vizemeister.

Schachtar Donezk dominiert weiter den ukrainischen Fußball. Am Sonntag sicherte sich Mannschaft von Trainer Paulo Fonseca mit einem 1:0-Erfolg bei Sorya Luhansk den zwölften nationalen Meistertitel und damit das Double. Vier Tage davor hatte Schachtar zum 13. Mal den Cupbewerb gewonnen. In der Meisterschaft hat der Club drei Runden vor Schluss elf Punkte mehr als sein Hauptrivale Dynamo Kiew. (APA/dpa, 19.5.2019)