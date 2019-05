Johann Gudenus tritt nach Ibzia-Affäre aus der FPÖ aus

Bereits am Vortag hatte er erklärt, all seine Funktionen zurückzulegen

Wien – Der am Sonntag zurückgetretene FPÖ-Klubobmann Johann Gudenus hat am Sonntagabend "mit sofortiger Wirkung" seinen Austritt aus der Freiheitlichen Partei bekannt gegeben. Ebenso werde er sein Nationalratsmandat zurücklegen, erklärte die FPÖ in einer Aussendung.

Skandal-Video

Zuvor hat er und Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache bekannt gegeben sich in Folge der Ibiza-Affäre aus der Politik zurückzuziehen. In dem auf Ibiza geheim aufgenommenen Skandal-Video hatte Strache etwa Auftragsvergaben gegen russisches Geld angedeutet sowie über Methoden philosophiert, wie man Parteispenden am Rechnungshof vorbei leistet.

Gudenus hatte bei dem ominösen Treffen auf der Finca in Ibiza den Dolmetscher gespielt. In einer schriftlichen Stellungnahme bedauerte er, das in ihn gesetzte Vertrauen enttäuscht zu haben. (APA, 19.5.2019)