Huawei verliert angeblich Android-Lizenz und Zugang zum Play Store

Konsequenz der neuen Strafmaßnahmen der US-Regierung – Unklar, ob bestehende Geräte betroffen sind

Der Softwarehersteller Google hat nach Angaben aus Unternehmenskreise Teile seiner Geschäftsbeziehungen zum Netzwerkausrüster Huawei eingestellt, nachdem die US-Regierung den chinesischen Konzern auf eine Schwarze Liste gesetzt hat. Betroffen sei sowohl der Transfer von Hardware als auch von Programmen, sagte eine mit dem Vorgang vertraute Person am Sonntag der Nachrichtenagentur Reuters.

Konsequenz

Ein solcher Schritt hätte vor allem für die Android-Welt nachhaltige Auswirkungen. Hieße dies doch, dass Huawei sowohl den Zugang zu Googles Play Store als auch zu allen großen Anwendungen des Unternehmen verliert. Dies beinhaltet etwa Gmail aber auch Google Maps, die Google-Suche oder Youtube.

AOSP bleibt

Der Zugriff von Huawei auf Android-Bestandteile würde sich damit auf die im Quellcode verfügbaren Bestandteile des Betriebssystems beschränken – das Android Open Source Project (AOSP). Diesem fehlen aber neben den Google-Apps auch wichtige Infrastrukturdienste. Allen voran die Google Play Services, die von einem großen Teil aller Android-Apps benötigt werden. Auch die Vorabinformation über Sicherheitslücken, die Google-Partner erhalten, würden damit entfallen.



Offene Fragen

Laut dem Bericht werde derzeit noch über die Details dieser Maßnahme diskutiert. Unklar ist dabei vor allem, was das für bestehende Besitzer von Huawei-Smartphones bedeutet. Im schlimmsten Fall könnten diese plötzlich mit einem nur mehr eingeschränkt funktionstüchtigen System dastehen. Verlieren sie den Zugang zum Play Store, erhalten sie damit auch keine App-Updates mehr. Zudem ist auch unklar, ob Huawei nach so einer Sperre überhaupt noch Systemaktualisierungen für die betroffenen Geräte ausliefern kann.

Der Reuters-Bericht ist in dieser Hinsicht etwas unscharf formuliert. So ist darin wörtlich die Rede davon, dass Huawei umgehend Zugriff auf Updates verliert, und kommende Smartphones auch ohne Google-Apps und Dienste auskommen müssen. Ob bestehende Geräte damit weiter neue Versionen von Google-Diensten und -Apps erhalten oder ob der Play-Store-Zugang weiter funktionieren wird, ist damit unklar.

Analyse

Ein solcher Schritt könnte Huawei schwer treffen. Während man in China seine Geräte ohnehin ohne Google-Dienste ausliefert – der Android-Hersteller ist in dem Land nicht aktiv – erwarten die Konsumenten in anderen Ländern, dass Google-Apps und –Services vorinstalliert sind. Bisher ist es lediglich Amazon gelungen, eine Google-freie Android-Version zu einem gewissen Erfolg zu verhelfen – und dies auch nur auf den Fire-Tablets, die vor allem als kostengünstiger Verbreitungskanal für Amazon-Inhalte fungieren. Im Smartphone-Bereich ist der Online-Händler mit ähnlichen Ambitionen hingegen geradezu spektakulär gescheitert.

Eine andere Alternative wäre die Nutzung eines komplett anderen Betriebssystems. Dass Huawei an einem solchen im Geheimen als eine Art "Plan B" arbeitet, war in den vergangenen Jahren immer wieder zu hören. Dieser Weg hätte freilich den Nachteil, der auch den Aufstieg aller anderen neuen Betriebssysteme in diesem Bereich zum Scheitern gebracht hat: Ein zu Android auch nur ansatzweise vergleichbares App-Angebot könnte man damit nicht liefern.

Auch Google verliert

Bei Google dürfte man über diese Entwicklung kaum glücklicher sein. Immerhin hat das Unternehmen bisher viel Wert darauf gelegt, die Android-Welt über die eigenen Lizenzverträge und den Play Store vereint zu halten. Hier jetzt einen Riesen wie Huawei zu verlieren, wäre ein grober Rückschlag.

ZTE

Huawei ist damit der zweite große chinesische Hersteller, der sich einer solchen Gefahr ausgesetzt sieht. Bereits im Vorjahr hieß es kurzfristig, dass ZTE die Android-Lizenz verlieren könnte. Zuvor wurde das Unternehmen wegen Sanktionsverstößen ebenfalls vom Zugriff auf US-Technologien ausgeschlossen. Beides in Kombination wäre praktisch ein Todesstoß für ZTE gewesen, da man international von Chipherstellern wie Qualcomm abhängig ist. Schlussendlich konnte in diesem Fall aber der Streit beigelegt werden.



Marktsituation

Huawei ist aktuell hinter Samsung der zweitgrößte Hersteller im Smartphone-Markt. Angesichts aktueller Trends war aber davon auszugehen, dass das Unternehmen noch heuer oder spätestens nächstes Jahr die Spitzenposition einnehmen könnte. In Hardwarefragen ist Huawei deutlich weniger abhängig von US-Technologien als andere Hersteller, da man eigene Prozessoren herstellt.

Vorgeschichte

Hinter den Maßnahmen gegen Huawei steht ein stetig eskalierender Handelsstreit zwischen den USA und China, in dessen Mitte zunehmend der chinesische Hardwarehersteller gerückt ist. Die USA werfen Huawei dabei vor, die eigene Rolle als Netzwerkausrüster zu nutzen, um westliche Mobilfunknetze auszuspionieren. Zudem betrachtet man Huawei als eine Arm der chinesischen Regierung und nicht als unabhängiges Unternehmen. Von Seiten Huaweis weist man all diese Vorwürfe entschieden zurück. (Andreas Proschofsky, 19.5.2019)