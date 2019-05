Aufrecht bleiben, Inception, Rückkehr von der Terrormiliz: TV-Tipps für Montag

ORF 3-Themenabend über unser Brot, The Salesman oder Kulturmontag

19.40 REPORTAGE

Re: Rückkehr von der Terrormiliz – Wie Eltern um ihre IS-Tochter kämpfen Ihre Eltern wollen ihre Tochter unbedingt wieder nach Deutschland holen: Merve A. aus Hamburg ging 2014 zum Islamischen Staat nach Syrien. Sie folgte ihrem Freund Bilal. In Syrien bringt Merve zwei Kinder zur Welt. Bilal stirbt bei einem Bombenangriff, Merve gerät in kurdische Gefangenschaft. Bis 20.10, Arte

20.15 THEMENMONTAG

Wie gesund ist unser Brot? Alte und neue Sorten im Vergleich Ab 21.10 Uhr folgt Was ist drinnen in unserem Brot?, danach ab 22.00 Uhr Brot – macht es uns krank? und Die Tricks mit Brot und Semmeln – was wir wirklich essen. Bis 23.25, ORF 3

20.15 SCIENCE-FICTION

Inception (USA/GB 2010, Christopher Nolan) Dom (Leonardo DiCaprio) schleicht sich in fremde Träume ein – für gewöhnlich, um Geheimnisse und Ideen zu stehlen. Komplexer Thriller mit verschachtelten Parallelmontagen, wie sie Christopher Nolan gefallen, der wieder die Raum- und Zeitachsen auf schwindelerregende Weise durcheinanderwirbelt. Bis 23.15, ATV

warner bros. de

20.15 ABGRÜNDE

The Salesman (F/IN 2016, Asghar Farhadi) Eines Nachts muss das Ehepaar Rana und Emad aus seiner Wohnung flüchten. Die beiden finden eine neue Bleibe, aus der gerade die Bewohnerin ausgezogen ist. Allerdings hinterlässt diese viele Habseligkeiten, es wirkt fast so, als habe sie die Wohnung schlagartig verlassen. Spannendes Drama mit Shahab Hosseini und Taraneh Alidoosti. Bis 22.15, Arte

21.00 DISKUSSION

Gipfeltreffen Europa: Parteichefs im Gespräch Mit Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU), Andrea Nahles (SPD), Jörg Meuthen (AfD), Christian Lindner (FDP), Annalena Baerbock (B’90/Grüne), Bernd Riexinger (Linke) und Markus Söder (CSU). Es moderieren Tina Hassel und Christian Nitsche. Bis 22.30, ARD

21.10 MAGAZIN

Thema Armbrust-Morde: Der rätselhafte Tod von fünf Menschen / Fast Fashion: Kaufen, tragen, wegwerfen. Bis 22.00, ORF 2

22.15 DRAMA

Rester vertical – Aufrecht bleiben (F 2016, Alain Guiraudie) Léo ist in entlegenen Gebieten unterwegs, um sich Inspiration für seinen neuen Film zu holen. Auf der Suche nach den Wölfen trifft er Marie. Die beiden kommen sich näher, bekommen ein Kind. Marie fällt in eine Depression. Sie verlässt Léo, er bleibt mit dem Baby zurück. Spannendes Porträt eines Einzelgängers mit Damien Bonnard und India Hair. Bis 23.55, Arte

foto: mmanuelle jacobson-roques

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag Happy Birthday, Wiener Staatsoper: Das erste Haus am Ring feiert sein 150-Jahre-Jubiläum. Ab 23.15 Uhr folgt Elina Garanča – Die scheue Diva. In der Doku von Agita Cane-Kile reflektiert Garanča über ihr Leben zwischen ihrer Heimat Riga und Málaga. Bis 0.10, ORF 2