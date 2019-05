"wer/zah/lts/chaf/ft/an": Mutmaßliche FPÖ-Botschaft an vermeintliche Investoren

Laut "SZ" und "Spiegel" kam es offenbar zu Folgetreffen zwischen Gudenus und Vertrauensleuten der vermeintlichen russischen Investorin

Die FPÖ-Saga nimmt immer bizarrere Züge an. Wie die "Süddeutsche Zeitung" und der "Spiegel" am Sonntagabend berichteten, kam es nach der –geheim aufgezeichneten – Zusammenkunft von FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache und Johannes Gudenus auf Ibiza zu weiteren Kontakten zwischen Gudenus und einem Vertrauten der vermeintlichen russischen Investorin.

Ex-Vizekanzler Strache stellte bei seiner Rücktrittspressekonferenz am Samstag das Treffen von ihm und Gudenus mit einer der vermeintlichen Russin bisher als "b’soffene Gschicht dar". Es kam aber offenbar zu weiteren, nüchternen Zusammenkünften.

"Geste des guten Willens" gefordert

Bei einem dieser Treffen im August 2017 forderte der Vertrauensmann der vermeintlichen russischen Oligarchennichte eine "Geste des guten Willens" von der FPÖ. Er schlug vor, dass die Partei am 4. September 2017 eine Pressemitteilung via dem Originaltextservice (OTS) der "Austria Presse Agentur" verschicken soll. Darin solle der Industrielle und STRABAG-Miteigentümer Hans-Peter Haselsteiner angegriffen werden. Nicht nur, dass dem "Spiegel" und der "Süddeutschen Zeitung" Audioaufnahmen von dem Treffen vorliegen, die geforderte OTS wurde auch tatsächlich am geforderten Tag um 14:14 Uhr ausgesendet (siehe Bild).

Darin fordert die FPÖ, dass "der politisch höchst aktive Milliardär Hans-Peter Haselsteiner seine offenbar scheckheftgepflegten Polit-Netzwerke offenlegen" soll. Detail am Rande. Die OTS endet mit mehreren Kürzeln: "wer/zah/lts/chaf/ft/an". Ohne Slash lässt sich aus dieser Kürzelfolge der Satz "Wer zahlt schafft an" bilden. (stb, 19.5.2019)