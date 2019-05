Paderborn steigt in Bundesliga auf

Union Berlin in Relegation, weil Sieg in Bochum verpasst wurde

Berlin – Paderborn hat am Samstag den Aufstieg in die deutsche Fußball-Bundesliga fixiert. Der SC verlor zwar am Sonntag in der letzten Runde der 2. Liga auswärts gegen Dynamo Dresden mit 1:3, ist aber trotzdem zum ersten Mal seit 2014/15 wieder erstklassig, weil Union Berlin in Bochum nur ein 2:2 erreichte. Bei Punktegleichheit sprach das um fünf Treffer bessere Torverhältnis für den Zweiten Paderborn.

Die Berliner, bei denen Christopher Trimmel und Robert Zulj durchspielten, treten nun in der Relegation gegen den VfB Stuttgart an. Aus der 2. Liga absteigen müssen Duisburg und Magdeburg. Ingolstadt kämpft in der Relegation um den Klassenverbleib. (APA, 19.5.2019)