Indiens Ministerpräsident Modi laut Exit-Polls vor Wahlsieg

Die oppositionelle Kongresspartei liegt in den Wählerbefragungen an zweiter Stelle

Neu-Delhi – Bei den am Sonntag zu Ende gegangenen indischen Parlamentswahlen kann Ministerpräsident Narendra Modi offenbar mit seiner Wiederwahl rechnen. Die meisten Exit-Polls sehen einen klaren Sieg Modis, ein wesentlich besseres Abschneiden als vor einigen Wochen erwartet. Modis Nationale Demokratische Allianz (NAD) könnte nach Angaben des Instituts C-Voter 287 der 545 Sitze erringen.

Die oppositionelle Kongresspartei würde demnach auf 128 Sitze kommen. Bei Exit-Polls werden Wähler nach dem Verlassen der Wahlkabinen befragt.

Nationalistische Töne

Modi war zu Beginn der Kampagne dafür kritisiert worden, dass in seiner Amtszeit nicht genug Jobs für Schulabgänger geschaffen worden seien. Der Ministerpräsident schlug im Verlauf des Wahlkampfs dann verstärkt nationalistische Töne an und konnte damit offenbar seine Wählerbasis unter den Hindus ansprechen. Eine Eskalation des Konflikts mit dem muslimischen Nachbarland Pakistan erlaubte es Modi zudem, mit Sicherheitsargumenten zu punkten. Kritiker werfen ihm vor, er propagiere eine "Hindu First"-Politik.

Die Auszählung in Indien wird noch bis Donnerstag dauern. An der Wahl, die seit dem 11. April in verschiedenen Etappen lief, nahmen 900 Millionen Wähler teil. Wegen des Ergebnisses der Exit-Polls wird nach Angaben von Experten damit gerechnet, dass die indischen Finanzmärkte am Montag deutlich zulegen. (APA, Reuters, 19.5.2019)