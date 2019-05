Das Who is Who des Ibiza-Videos: "Des is ka Falle"

Novomatic (39) ist ein internationaler Glücksspielkonzern. Strache will auch von dieser Seite Geld für seine Partei bekommen haben, behauptet aber: "Novomatic zahlt alle."

Im Konzern reagierte man not amused: Ein Dementi kam umgehend. Sprecher Bernhard Krumpel erklärte noch am Freitagabend, es seien von Novomatic "keine Spenden an politische Parteien getätigt" worden, auch nicht über einen "Verein". Man halte sich ganz an die strengen internen Spenden- und Compliance-Richtlinien.