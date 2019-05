Bleiburg: "Ein faschistischer Aufmarsch hat in einer Demokratie nichts zu suchen"

Zum 74. Mal fand das kroatische Gedenken auf dem Loibacher Feld bei Bleiburg statt. Beobachtet wurden ein Hitlergruß und gedrückte Stimmung

Die feierlich-ausgelassene Stimmung, wie man sie am Loibacher Feld in den vergangene Jahren beobachten konnte, wollte sich am Samstag nicht einstellen. Während die bunt gemischte Prozession vom Friedhof in Loibach zum Veranstaltungsgelände zog, hörte man mehrmals polizeiliche Durchsagen in kroatischer Sprache über den geänderten Charakter der Manifestation, die anders als bisher keine kirchliche Veranstaltung mehr ist sondern unter das Versammlungsgesetz fällt. Die Teilnehmer wurden auch mehrmals über Lautsprecher über das geänderten Abzeichengesetz aufgeklärt. Demütigend sei das, hörte man einige Teilnehmer der Kundgebung raunen.

foto: christian fischer Dei Polizei spricht von rund 10.000 Teilnehmern.

Im Vorfeld der umstrittenen Gedenkveranstaltung berichteten die kroatischen Medien über das Verbot der Ustascha-Abzeichen und über die Strafen von 4000 Euro im Falle eines Verstoßes. In der Vergangenheit wurde in Bleiburg offen die Symbole faschistischen Ustascha und des NDH-Staates getragen. Heuer war das große U mit einem Kreuz in der Mitte oder der Ustascha-Gruß "Za dom spremni" nur vereinzelt zu sehen, meistens gut getarnt.

Das gut getarnte Ustascha U "Lika U srcu – Lika im Herzen", steht auf der Kappe.

Borislav Barišić, der Präsident der Paramilitär-Einheiten aus dem Kroatien-Krieg von 1992 bis 1995 (HOS), sagte in einem Gespräch mit der kroatischen Tageszeitung "Večernji List", HOS wolle sich heuer "natürlich an die österreichischen Gesetze halten". Der Ustascha-Gruß "Za dom spremni" gehöre zwar zu den offiziellen Emblemen der der Paramilitär-Einheiten aus dem 1990er Jahren, aber nach Bleiburg wolle man sie wegen der horrenden Strafen nicht mitnehmen.

"Es war ein Arbeitslager"

Neben HOS nahm auch eine Delegation des Verein der Freiwilligen des Kroatienkrieges (UHDDR) an der Veranstaltung teil. Einer ihrer Sprecher, Nikica Maravić, war in Bleiburg sichtlich erbost über das geänderte Abzeichengesetz. "Ich habe hier auch schon den roten Stern gesehen. Das sind die wahren Verbrecher, sie haben uns Kroaten systematisch ermordet und unterdrückt".



Nikica Maravić mit einer Delegation der Freiwilligen des Kroatienkrieges von 1991 bis 1995: "Das waren Arbeitslager".

Auf die Frage einer kroatischen Journalisten, ob er wisse, dass die Ustascha-Soldaten, denen er hier gedenke, Konzentrationslager betrieben haben, erwiderte Maravić: "Ach was, das waren Arbeitslager, das haben die Leute sogar ein Handwerk erlernt. Und wenn sie gestorben sind, dann an Diphterie, es war eben Krieg. Im Krieg herrschen andere Regeln". Wisse denn Maravić wieviele Tausend Serben und Juden im kroatischen Konzentrationslager Jasenovac umgebracht wurden, fragte die Journalistin nach. "Malo", also "wenige", erwiderte Maravić knapp und zog mit seinem Trupp weiter.

Teilnehmer der Prozession gedenken Vilim Cecelja. Er war der Beichtvater des kroatischen Ustascha-Diktators Ante Pavelić.

Der zentrale Punkt der Veranstaltung war auch heuer die Messe, die unter der Leitung von Fabijan Svalina, dem Leiter der kroatischen Caritas stattfand. Als "Pilger" bezeichnet Svalina die Teilnehmer Veranstaltung und die hier 1945 zu Tode gekommenen Soldaten und Zivilisten als "Märtyrer".

Auch heuer nahmen an der Messe hohe kroatische Regierungsvertreter teil: Verwaltungsminister Lovro Kušćević, Kriegsverteranenminister Tomo Medved, die EU-Abgeordnete Ruža Tomašić (Kroatische Konservative Partei), Präsidentin Kolinda Grabar-Kitarović schickte ihre Staabchefin Ana Marija Kirinić.

foto: christian fischer Das offizielle kroatische Schachbrett-Wappen beginnt mit einem roten Feld. Von 1941 bis 1945 verwendeten die Ustascha im faschistischen NDH-Staat (Nezavisna drzava Hrvatska) die Variante mit dem weißen Feld.

"Haben hier nichts zu suchen"

Im Vorfeld der Bleiburger Messe gab es auch kleinere Gegendemonstrationen. Aus Kroatien reiste einige Angehörige der linken Partei Radnička Fronta (Arbeiterfront) an. Ihre Spitzenkandidatin bei den bevorstehenden Präsidentschaftswahlen Katarinom Peović sagte die "jährliche Versammlung der Ewiggestrigen in Bleiburg", schade nicht nur Kroatien sondern Europa. Hier würde Geschichtsrevisionismus mitten in der EU betrieben und toleriert. Viele der Teilnehmer seien "von der Politik immer wieder aufgehusste, ökonomische Verlierer", so Peović.

Der ehemalige Grünen-Abgeordnete Karl Öllinger setzt sich seit Jahren für ein Verbot des Bleiburger-Treffens ein

Eine weitere Gruppe von Gegendemonstranten ist aus Wien angereist. Unter ihnen auch der ehemalige Grünen-Abgeordnete Karl Öllinger. Er demonstriere hier auch gegen jene, die glauben "das System das Nationalsozialismus oder des kroatischen Faschismus habe auch sein Gutes gehabt", sagte Öllinger. Er fordert, dass das Treffen am Loibacher Feld verboten wird, "ein faschistischer Aufmarsch hat in einem demokratischen Staat nichts zu suchen", so Öllinger.

foto: christian fischer Plaketten auf einem Grabstein am Friedhof in Loibach mit dem Emblem des faschistischen Ustascha-Staates NDH.

Auch Peter Pilz (Jetzt – Liste Pilz) wollte sich am Loibacher Feld persönlich ansehen "wie das ausschaut, wenn einen Bezirkshauptmannschaft mit dem Segen eines freiheitlichen Innenministers eine gesetzwidrige Versammlung genehmigt". Im Vorfeld hatte es zahlreiche Stimmen gegeben, die ein Verbot der Veranstaltung gefordert hatten, die Bezirkshauptmannschaft Völkermarkt entschied sich aber trotzdem dafür, kein Verbot auszusprechen. Die Behörde setzte sich dabei über ein Rechtsgutachten hinweg, das sie selbst in Auftrag gegeben hatte, deckte Pilz vor wenigen Tagen auf.

foto: christian fischer

Die Video-Überwachung in Loibach und auf dem Loibacher Feld war heuer flächendeckend, rund 450 Beamte und zwei Hubschrauber waren im Einsatz. Heuer wurde von der Polizei nur ein Hitler-Gruß gegen Ende der Veranstaltung beobachtet. Ein weiterer Vorfall ereignete sich ebenfalls am frühen Nachmittag. Ein Redakteur der "Frankfurter Rundschau" wurde von dem Rechtsextremisten und TV-Moderator Velimir Bujanec "bespuckt, woraufhin zahlreiche Teilnehmer der Gedenkveranstaltung begannen, ihn massiv zu beleidigen und nach ihm zu schlagen und zu treten", berichtet die "Frankfurter Rundschau. Es handelt sich dabei um den Journalisten Danijel Majić, der in der Vergangenheit mehrfach über Auftritte von Bujanec in kroatisch-katholischen Gemeinden in Deutschland sowie allgemein über kroatischen Nationalismus geschrieben hat. (Olivera Stajić, 19.5.2019)