Valencia ergattert Champions-League-Ticket

Der sechstplatzierte FC Sevilla steht mit Wöber in der Europa-League-Gruppenphase

Valladolid – Valencia hat in der spanischen Liga wie im Vorjahr den vierten Platz und damit die direkte Qualifikation für die Fußball-Champions-League geschafft. Die "Blanquinegros" gewannen am Samstag in der letzten Runde 2:0 bei Valladolid, während Getafe nicht über ein 2:2-Remis gegen Villarreal hinauskam und in der kommenden Saison in der Europa League spielt.

Durch die fixe Champions-League-Teilnahme von Cup-Finalist Valencia tritt auch der sechstplatzierte FC Sevilla mit ÖFB-Teamverteidiger Maximilian Wöber in der Europa-League-Gruppenphase an. Der Siebente, Espanyol Barcelona, spielt in der Qualifikation. Sevilla fuhr zum Abschluss ohne den rekonvaleszenten Wöber einen 2:0-Heimsieg gegen Athletic Bilbao ein, Espanyol besiegte Real Sociedad ebenfalls 2:0. (APA, 18.5.2019)