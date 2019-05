Rom: Nadal revanchiert sich an Tsitsipas und zieht ins Finale ein

Spanier um neunten Titel in der italienischen Hauptstadt – Finalgegner Djokovic oder Schwartzman

Rom – Rafael Nadal kämpft am Sonntag am Masters-1000-Turnier in Rom um seinen neunten Titel in der italienischen Hauptstadt. Dem 32-jährigen Spanier gelang im ersten Halbfinale gegen Stefanos Tsitsipas die Revanche für die Niederlage vergangene Woche in Madrid. Nach 103 Minuten verwertete Nadal im Foro Italico seinen ersten Matchball zum 6:3, 6:4 gegen den 20-jährigen Griechen.

Tsitsipas zeigte zwar eine gute Leistung, das Husarenstück, den Sandplatzkönig Nadal innerhalb von einer Woche zweimal zu bezwingen, gelang ihm aber nicht. Im Finale trifft Nadal auf den Sieger des Duells zwischen Novak Djokovic (SRB-1) und Außenseiter Diego Schwartzman (ARG), das erst um 20.00 Uhr beginnt. (APA/sda, 18.5.2019)