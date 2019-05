Demo auf dem Ballhausplatz: "Die gesamte Regierung soll zurücktreten"

Bei den Demonstranten vor dem Bundeskanzleramt mischen sich Wut und Hoffnung – ein STANDARD-Video

der standard

5.000 Menschen versammelten sich laut Polizei heute Nachmittag am Ballhausplatz, um gegen die schwarz-blaue Koalition zu demonstrieren, die Sozialistische Jugend (SJ) sprach von 10.000 Teilnehmern. Unter anderem trat dabei die Chefin der SJ, Julia Herr, auf und warf ÖVP und FPÖ vor, in die eigene Tasche zu wirtschaften.

Die Demonstranten forderten lautstark Neuwahlen und den Rücktritt der Regierung. Das Lied "We're going to Ibiza" war mit neuem Text zu hören. (Andreas Müller, 18.5.2019)