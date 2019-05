Arnold Schwarzenegger in Südafrika attackiert

Ein Mann sprang dem 71-jährigen Schauspieler bei einer Sportveranstaltung in den Rücken

Pretoria – Arnold Schwarzenegger wurde am Samstag bei einer Sportveranstaltung in Südafrika von einem Mann attackiert, nach offiziellen Angaben aber nicht verletzt. Der 71-jährige Schauspieler und Ex-Politiker scherzte beim "Arnold Classic Africa Festival" im Sandton Convention Centre nahe Johannesburg mit Fans, als ihm ein Angreifer von hinten mit Anlauf in den Rücken sprang.

world's strongest fan

Durch die Wucht stolperte Schwarzenegger in die Menge, Sicherheitskräfte überwältigten den Angreifer, Scharzenegger selbst wurde aus der Halle eskortiert. Später am Tag setzte er sein Programm fort und versicherte über Soziale Medien, dass alles in Ordnung sei. Die Identität und das Motiv des Angreifers waren vorerst unklar. (red, 18.5.2019)