Warum Nutzer keine neuen Smartphones mehr kaufen

Hohe Preise treffen wenig Innovation – fast alle Hersteller verzeichnen Rückgänge

Der Smartphone-Markt fällt zurück. Fast alle großen Hersteller – allen voran Apple und Samsung – verzeichnen Rückgänge bei den Verkaufszahlen ihrer Geräte. Als einziger Ausreißer fungiert Huawei. Vor allem von dieser Stagnation betroffen ist der US-amerikanische Markt, was, wie "The Verge" analysiert, wohl auch damit zu tun haben könnte, das Geräte von Huawei kaum verkauft werden.

Kaum Neues

Der Grund für diese Entwicklung liegt vorwiegend darin, dass neue Handys kaum mehr Upgrades im Vergleich zu Vorgängermodellen bieten. User behalten alte Geräte demnach länger, als es in der Vergangenheit der Fall war. Das größte Verkaufsargument für das Samsung Galaxy S10 etwa ist ein guter Bildschirm, eine gute Kamera, eine große Batterie, Wasserfestigkeit und kleine Rahmen. All das sind Features, welches bereits das Galaxy S7 aus dem Jahr 2016 bot – großartige neue Optionen gibt es also nicht.

Zu teuer?

Zwar ist das neue Handy unumstritten weitaus besser als sein drei Jahre alter Vorgänger, dennoch reicht das für die meisten Nutzer nicht, um die mittlerweile hohen Preise für Flaggschiffe rechtzufertigen. Ähnlich sieht es bei Apples iPhones aus, die seit dem iPhone X 2017 kaum Neues bieten. Kostete Apples iPhone 7 2016 noch 759 Euro, müssen Kunden mittlerweile 1.249 Euro für ein XS Max ausgeben. Ein weiterer Negativpunkt ist, dass viele neue Features von Usern gar nicht verlangt werden – etwa die fehlende Kopfhörerklinke bei Apple-Geräten und einigen Handys anderer Hersteller. (red, 18.5.2019)