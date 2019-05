Folgen der FPÖ-Affäre: Wiens SPÖ wartet ab, plant keine vorzeitige Wahl

Bürgermeister Michael Ludwig will in der Hauptstadt plangemäß bis Herbst 2020 mit den Grünen weiter regieren

Offiziell hat man sich in der Wiener Stadtregierung noch keine Gedanken darüber gemacht, welche Auswirkungen die FPÖ-Video-Affäre auf die Wien-Wahl im kommenden Jahr haben könnte. Inoffiziell haben die Strategen der Wiener SPÖ rund um Bürgermeister Michael Ludwig seit gestern Abend alle Möglichkeiten durchgespielt.

Das Ergebnis lautet nach STANDARD-Informationen, zusammengefasst: Es gebe keinen Grund für vorzeitige Neuwahlen, es gelte das Diktum des Bürgermeisters vor dem Skandal rund um die FPÖ: Wien hat eine stabile Regierung mit den Grünen, der Koalitionspakt wird bis zu den Wahlen im Herbst 2020 plangemäß erfüllt.

Wien als stabiler Faktor

Dies mag auf den ersten Blick überraschen, es kommt schließlich nicht alle Tage vor, dass mit Johann Gudenus die Spitze der sonst so starken Wiener FPÖ auf dem Boden liegt. Dazu kommt, dass interne Umfragen Michael Ludwig sehr gute Werte attestieren. Aus rein wahltaktischen und machtpolitischen Gründen wären vorzeitige Neuwahlen auch in Wien daher naheliegend. Allein: Diese ließen sich nicht nachvollziehbar begründen, schließlich hat die SPÖ in Wien, anders als im Burgenland, ganz offiziell keine Berührungspunkte mit den Landes-Blauen – auch wenn der Umgang mit ihnen die Wiener SPÖ in den letzten Regierungsmonaten von Ludwigs Vorgänger Michael Häupl zutiefst gespalten hat

Michael Ludwig trat von Beginn an als Verbinder dieser beiden Lager auf, doch die Frontstellung zwischen dem Bund und Wien, die sich etwa durch die türkis-blaue Reform der Mindestsicherung ergab, kam Ludwig diesbezüglich nie in Verlegenheit. Aus der Umgebung des Bürgermeisters heißt es nun, man werde den Unterschied zwischen Wien und dem Bund noch mehr betonen: Während die türkis-blaue Regierung im Bund nun im Chaos versunken sei, bleibe die rot-grüne Stadt- und Landesregierung, quasi das Gegenmodell zur Kurz-Strache-Koalition, ein stabiler Faktor der Verlässlichkeit. (Petra Stuiber, 18.5.2019)