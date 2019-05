Wer sich mit der FPÖ einlässt bekommt eine Staatskrise

Diese Partei hat in einer Regierung nichts verloren: Ist Sebastian Kurz ein Staatsmann?

Wer sich mit der FPÖ einlässt, bekommt Rechtsextremismus, autoritäre Anwandlungen und Korruption (und abgrundtiefe Inkompetenz, aber das ist im Moment das geringste Problem).

Wer sich mit dieser Partei auch nur oberflächlich befasst, kann das wissen. Sebastian Kurz konnte das wissen, er hat es beiseite geschoben, wohl im Vertrauen auf seine Fähigkeiten, er werde die FPÖ schon zähmen können.

Er konnte es nicht und nun hat er sich, seine ÖVP und Österreich in die Mutter aller Krisen manövriert. Es ist unklar, wie Kurz und wie Österreich da wieder herauskommen. Seit Freitagabend standen mehrere Optionen zur Auswahl, keine davon eine gute. Kurz könnte mit einem Achselzucken weitermachen wie bisher, vielleicht sogar Strache als Vizekanzler behalten und irgendwie hoffen, dass der Sturm vorübergeht. Ein Rezept für gemeinschaftlichen politischen Selbstmord.

Personalaustausch wird nicht besser sein

Die zweite Variante: Kurz setzt die Koalition mit der FPÖ fort, aber mit anderem Personal, etwa mit Norbert Hofer als Vizekanzler. Das ist mittelfristig nicht besser, denn die FPÖ ist nicht regierungsfähig. Moralisch nicht und rein handwerklich nicht. Das war immer erkennbar.

Die einzig objektiv unter dem Gesichtspunkt des Staatsinteresses vertretbare Variante für Kurz ist in dieser Situation, die Koalition mit der Regierung aufzukündigen, Neuwahlen im Herbst anzustreben und gegebenenfalls in der Zwischenzeit ein Abkommen mit der Opposition zu treffen, dass sie bis dahin eine ÖVP-Minderheitsregierung unterstützt.

Manche mögen ins Treffen führen, dass bei Neuwahlen Kurz wohl massiv FPÖ-Stimmen erben und somit für seine Fehlentscheidung, mit der FPÖ eine Koalition einzugehen, belohnt würde. Es ist auch möglich, dass er – wie Wolfgang Schüssel in einer ähnlichen Situation 2002 – nach Neuwahlen mit einer drastisch verkleinerten FPÖ weitermachen könnte. Aber in der aktuellen Situation sind Prioritäten zu setzen.

Wer sich die Machtfantasien zu Gemüte führt, in denen Strache in diesem Video schwelgt, der konnte nicht länger glauben, dass man diesem Mann und dieser Partei die bewaffnete Macht (Polizei, Heer und Geheimdienste) noch weiter überlassen darf. Strache fantasiert davon, eine Medienlandschaft "wie unter Orbán" herzustellen, die "Krone" zu kapern, den ORF zu privatisieren, mit seinen Feinden, den kritischen Journalisten, aufzuräumen, staatliche Bauaufträge (mit Überpreis) an die russische Oligarchin zu vergeben, das Trinkwasser den Österreichern unter dem Hintern wegzuverkaufen. Er behauptet, er habe ein illegales Spendensystem aufgebaut. Zwischen vulgären Bemerkungen zu Gudenus über die angebliche Oligarchennichte ("Bist du deppert, ist die scharf"), gibt sich der Vizekanzler der Republik einem hemmungslosen Machtrausch hin. Sein Adlatus Gudenus, der mit seinen russischen Connections das Treffen eingefädelt hat, macht bei der Erwähnung des Pistolenproduzenten Glock mit der Hand eine Geste, als würde er einen Kontrahenten umlegen.

Wodka-und-Red-Bull-Gelage



Wer sich mit der FPÖ einlässt, bekommt tausende "Einzelfälle", Rattengedichte, Verbindungen zu Rechtsextremen, einen Vizekanzler, der das Vokabular von Rechtsextremen verwendet ("Bevölkerungsaustausch") etc., etc. Er bekommt einen Vizekanzler und einen FPÖ-Klubobmann, die sich von einer falschen russischen Oligarchennichte hereinlegen lassen und bei einem siebenstündigen Wodka-und-Red-Bull-Gelage darüber schwadronieren, wie sie die Republik verhökern.

Die Frage, wer Strache und Gudenus diese Falle gestellt, die Villa auf Ibiza gemietet und reichlich mit Kameras ausgestattet und die Oligarchennichtendarstellerin sowie einen weiteren, russisch und englisch sprechenden Mann angeheuert hat, ist ungeklärt. Das Setting verrät ein hohes Ausmaß an Professionalität. Dabei sollte man nichts ausschließen. Möglicherweise sollten Strache und Gudenus nur in eine kompromittierende Situation gebracht werden und an eine Veröffentlichung, beziehungsweise Weitergabe an Medien war ursprünglich nicht gedacht. Dann hat sich etwas geändert.

Wie auch immer: die Aussagen sind offensichtlich kein Fake. Sie sagen klar und deutlich: Diese Partei hat in einer Regierung nichts verloren. Die Frage stellt sich an diesem Samstagmorgen: Ist Sebastian Kurz ein Staatsmann? (Hans Rauscher, 19.5.2019)