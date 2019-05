Deutscher Satiriker Böhmermann sprach bereits im April über "Oligarchenvilla auf Ibiza"

In seiner Romy-Dankesrede sprach Jan Böhmermann von einer "russischen Oligarchenvilla auf Ibiza" – lange bevor die "SZ"- und "Spiegel"-Recherchen öffentlich wurden

Wusste der deutsche Satiriker Jan Böhmermann bereits im April 2019 von dem Video, das am Freitag die "Süddeutsche Zeitung" und der "Spiegel" veröffentlicht haben? In dem Video soll FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache einer vermeintlichen Investorin aus Russland in einer Villa auf Ibiza Staatsaufträge für Wahlkampfspenden in Aussicht gestellt haben soll.

Die Vermutung, dass Böhmermann bereits von dem Video wusste, ist deswegen naheliegend, weil er bereits im April in Zusammenhang mit der FPÖ über eine "russische Oligarchenvilla auf Ibiza" gesprochen hat.

Romy-Verleihung

Anlass für seine damalige Rede war die Verleihung der Romy für seine Show "Lass dich überwachen". Bei der Preisverleihung Mitte April sagte der Satiriker in einer eingespielten Videobotschaft, dass er sich den Preis nicht persönlich abholen könne, weil er "gerade ziemlich zugekokst und Red-Bull-betankt mit ein paar FPÖ-Geschäftsfreunden in einer russischen Oligarchenvilla auf Ibiza rumhänge".

Der "Spiegel", der an der Recherche beteiligt war, schreibt über die Frage, ob Böhmermann vorab Bescheid wusste: "Die Umstände des Treffens auf Ibiza waren vermutlich einer Reihe von Leuten bekannt."



"Durchgeknallter österreichischer Kinderkanzler"



In Richtung von Bundeskanzler Sebastian Kurz erklärte Böhmermann damals: "Ich freue mich, dass ich ab heute nicht nur sieben Jahre mehr Lebenserfahrung habe als der durchgeknallte österreichische Kinderkanzler, sondern auch noch exakt zwei Romys mehr habe als der schweigende Fascho-Helfer mit den großen Ohren." Er verhandle gerade, wie er die "Kronen Zeitung" übernehmen könne, dürfe darüber aber nicht reden, so Böhmermann weiter.

"Kurier"-Chefredakteurin Martina Salomon nannte Böhmermanns Rede damals "dumm und primitiv". (stb, 17.5.2019)