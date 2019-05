Verdeckte Videos: Strache soll Staatsaufträge für Wahlkampfspenden in Aussicht gestellt haben

Auf Videos versprach Heinz-Christian Strache nach Informationen von "Spiegel" und "Süddeutscher Zeitung" einer vermeintlichen Investorin aus Russland öffentliche Aufträge

Der Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache soll sich 2017 bereit gezeigt haben, im Gegenzug für Wahlkampfspenden öffentliche Aufträge zu vergeben. Das berichten "Süddeutsche Zeitung" und "Spiegel online" am Freitagabend. Den beiden Medien ist offenbar ein Video zugespielt worden, das Strache bei einem Treffen mit einer vermeintlichen reichen Russin zeigt.

Die Frau gab an, rund eine Viertelmilliarde Euro in Österreich investieren zu wollen, und deutete mehrmals an, dass es sich dabei um Schwarzgeld handeln könnte, schreibt der "Spiegel" in einer Aussendung. Trotzdem blieben Strache und Johann Gudenus offenbar gut sechs Stunden lang bei dem Treffen sitzen und diskutierten über Anlagemöglichkeiten in Österreich. Das Treffen war offensichtlich als Falle für die FPÖ-Politiker organisiert worden.

Ein Sprecher von Vizekanzler Strache war für den STANDARD am Freitagabend vorerst nicht erreichbar.

Strache und Gudenus streiten nicht ab, dass das Treffen stattgefunden hat. Allerdings hätten sie wiederholt auf die gesetzlichen Bedingungen hingewiesen, berichtet die "Süddeutsche Zeitung". Allenfalls sei um in Aussicht gestellte Parteispenden bzw. Spenden an gemeinnützige Vereine im Sinne der jeweiligen Vereinsstatuten gegangen. Von den angeblichen Spendern seien "keine Spenden an die FPÖ" eingegangen. Es sei viel Alkohol geflossen, es habe eine hohe Sprachbarriere gegeben und keinen professionellen Übersetzer, zitieren sowohl "Süddeutsche Zeitung" als auch der "Spiegel" den Vizekanzler und Gudenus.

Möglicher Verstoß gegen Parteienfinanzierung

Auf den Videos ist aber zu hören, wie der Vizekanzler der angeblichen Russin erklärt, wie das Geld auf legalen Umwegen bei der FPÖ landen könnte. Statt an die Partei solle an einen Verein gespendet werden, dadurch lasse sich eine Meldung an den Rechnungshof umgehen. Ein Name des Vereins wurde nicht genannt. Sollte es ihn geben, wäre das möglicherweise ein Verstoß gegen die geltenden Gesetze zur Parteienfinanzierung.

In dem Video spricht Strache auch davon, das österreichische Mediensystem nach dem Vorbild des ungarischen Premierministers Viktor Orbán gestalten zu wollen. Die Frau auf dem Video sagte unter anderem, dass sie bei der "Kronen Zeitung" einsteigen wolle.

Aus Regierungskreisen erführ DER STANDARD, dass es angesichts der Dimension dieser Angelegenheit wohl nun Gespräche zwischen Kanzler und Vizekanzler geben werde. Erst danach würde sich die Regierungsspitze öffentlich äußern. Hingewiesen wurde vorsorglich darauf, dass es sich um ein Ereignis gehandelt habe, das vor der Nationalratswahl 2017 stattfand. Offiziell gab es am Freitagabend noch keine Stellungnahme. (red, 17.5.2019)