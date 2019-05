Bilbao holte ersten Sieg für Astana bei Giro 2019

Conti verteidigte Rosa Trikot erfolgreich, Rojas nun Gesamtzweiter

L'Aquila – Pello Bilbao hat die 7. Etappe des Giro d'Italia gewonnen. Der baskische Radprofi sorgte am Freitag auf den 185 Kilometern von Vasto bis L'Aquila für den ersten Tagessieg der Astana-Mannschaft bei der diesjährigen Italien-Rundfahrt und zugleich den ersten spanischen Erfolg. In der Gesamtwertung behielt Valerio Conti die Spitzenposition, der Italiener fährt weiter im Rosa Trikot.

Bilbao setzte sich mit einer erfolgreichen Schlussattacke innerhalb einer Ausreißergruppe von 13 Fahrern fünf Sekunden vor dem Franzosen Tony Gallopin und dem Italiener Davide Formolo durch. Conti erreichte das Ziel mit dem Hauptfeld, etwa eine Minute später als Bilbao, der erstmals bei einer großen Rundfahrt siegte.

Contis erster Verfolger im Gesamtranking ist nun Jose Rojas, der auf 1:32 Minuten heranrückte. Der Spanier fuhr virtuell sogar kurze Zeit in Rosa, am Ende reichte es aber für ihn nicht, um die Führung zu übernehmen.

Am Samstag geht es mit der längsten Giro-Etappe 2019 (über 239 Kilometer von Tortoredo Lido nach Pesaro) weiter, bevor am Sonntag ein Zeitfahren nach San Marino auf dem Programm steht. Klassement-Fahrer wie der Slowene Primoz Roglic, der bei einem Sturz am Donnerstag glimpflich davongekommen war, haben in der kommenden Woche bei den Bergetappen ihre Chance. (APA, 17.5.2019)

Ergebnisse der Radrundfahrt Giro d'Italia vom Freitag:

7. Etappe, Vasto – L'Aquila (185 km): 1. Pello Bilbao (ESP) Astana 4:06:27 Std. – 2. Tony Gallopin (FRA) AG2R +5 Sek. – 3. Davide Formolo (ITA) Bora, gl. Zeit – 4. Lucas Hamilton (AUS) Sunweb 9 – 5. Mattia Cattaneo (ITA) Androni Giocattol, gl. Zeit – 6. Jose Rojas (ESP) Movistar 30. Weiter: 17. Vincenzo Nibali (ITA) Bahrain 1:07 Min. – 18. Simon Yates (GBR) Mitchelton – 20. Primoz Roglic (SLO) Jumbo – 48. Valerio Conti (ITA) UAE, alle gl. Zeit – 71. Marco Haller (AUT) Katjuscha 2:26 – 107. Michael Gogl (AUT) Trek 9:16

Gesamtwertung: 1. Conti 29:29:34 Std. – 2. Rojas +1:32 Min. – 3. Giovanni Carboni (ITA) Bardiani 1:41 – 4. Nans Peters (FRA) AG2R 2:09 – 5. Valentin Madouas (FRA) Groupama 2:17. Weiter: 11. Bilbao 5:23 – 12. Roglic 5:24 – 15. Yates 5:59 – 16. Nibali 6:03 – 87. Haller 23:38 – 112. Gogl 36:15