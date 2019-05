Keine Angst vor den Euroskeptikern

Deren aktuelle Stärke ist kein Zeichen weitverbreiteter Unzufriedenheit mit der EU. Sie ist – in einem gesunden demokratischen Prozess – eine Reaktion auf das jüngste Tempo der europäischen Integration

Daniel Gros, Direktor des Centre for European Policy Studies, widmet sich im Gastkommentar den euroskeptischen Parteien. Ein Rückblick zeigt, sie sind nichts Neues. Man könnte sogar argumentieren, so Gros, "dass die euroskeptischen Parteien ehrlicher sind als ihre etablierten Gegenstücke". Ihr Test komme nach den Europawahlen, wenn sie eine alternative Vision Europas vorlegen müssen.

Euroskeptiker gab es schon 1979

Meinungsumfragen prognostizieren für die anstehenden Europawahlen ein starkes Abschneiden von Parteien, die sich selbst – in unterschiedlichem Maße – als euroskeptisch bezeichnen. Doch spiegelt der wahrscheinliche Erfolg dieser Parteien eine nicht überraschende Gegenreaktion auf die europäische Integration der jüngsten Zeit wider und keinen Widerstand gegen die EU selbst.

Schließlich sind euroskeptische oder "eurofeindliche" Parteien nichts Neues. Sie waren auch 1979 im ersten direkt gewählten Europäischen Parlament, als die EU noch als EWG – oder "gemeinsamer Markt" – bekannt war und aus lediglich neun Mitgliedstaaten bestand, stark vertreten.

Zollunion und Vollmitgliedschaft

Die EWG war nicht nur deutlich kleiner als die heutige EU, sondern sie tat auch viel weniger. Selbst ihre Bezeichnung als gemeinsamer Markt scheint heute übertrieben, weil die Mitgliedstaaten lediglich einer Zollunion mit gemeinsamen Außenzöllen und gemeinsamer externer Handelspolitik zugestimmt hatten. Es gab innerhalb der EWG noch immer Zollkontrollen für Waren und Passkontrollen, viele Mitgliedstaaten verboten Kapitalexporte.

Es ist ein Beleg für die seitdem erreichten Fortschritte der europäischen Integration, dass eine der Optionen Großbritanniens für die Zeit nach dem Brexit der Verbleib in der Zollunion mit der EU ist. Vor 50 Jahren hätte dies der Vollmitgliedschaft entsprochen.

Widerstand der Linken

Die am stärksten euroskeptischen Parteien waren 1979 links angesiedelt. Sie lehnten den gemeinsamen Markt ab, weil sie die Marktkräfte allgemein nicht mochten. Sie waren der Ansicht, dass eine stärkere europäische Integration durch Senkung der zum Arbeitnehmerschutz errichteten Handelsschranken die Kapitalisten begünstigen würde.

Im Rückblick erscheint der Widerstand der Linken gegen den gemeinsamen Markt voreilig angesichts der Tatsache, dass der Handel der Mitgliedstaaten damals zwar zunahm, aber einen viel kleineren Anteil des Nationaleinkommens ausmachte. Damals lag das Verhältnis der Exporte zum BIP für die meisten großen EWG-Mitglieder bei unter 20 Prozent, verglichen mit nahezu 50 Prozent heute. Doch war der Trend hin zur stärkeren wirtschaftlichen Integration bereits deutlich erkennbar, und Westeuropas Kommunisten und sozialistische Hardliner waren fundamental dagegen.

Tempo der europäischen Integration

Der derzeitige Aufstieg euroskeptischer Parteien fällt derweil in eine Zeit, in der die EU laut Meinungsumfragen beliebter ist denn je. Dies liegt hauptsächlich daran, dass die Ströme der Asylsuchenden unter Kontrolle gebracht wurden und es der europäischen Wirtschaft so gut geht wie seit langem nicht mehr. Die Arbeitslosigkeit ist auf den niedrigsten Stand in diesem Jahrhundert gefallen. Daher sind selbst die euroskeptischsten Politiker, was ihren Widerstand gegen "Brüssel" angeht, inzwischen zurückgerudert. Und in Schweden, Frankreich und Italien haben die wichtigsten euroskeptischen Parteien ihre Forderungen nach einem Austritt aus dem Euro oder der EU fallengelassen.

Die aktuelle Stärke der euroskeptischen Parteien sollte daher nicht als Zeichen weitverbreiteter Unzufriedenheit mit dem Handeln der EU oder dem Zustand der europäischen Wirtschaft angesehen werden. Vielmehr ist sie eine Reaktion auf das jüngste Tempo der europäischen Integration. Die verschiedenen europäischen Krisen des vergangenen Jahrzehnts haben zu einer enormen Ausweitung der Befugnisse der EU geführt, und es wäre überraschend, wenn nationale Politiker einer derartigen Souveränitätsübertragung nicht widersprochen hätten.

Auch die USA sind das Ergebnis eines langen Einigungsprozesses, der durch fortlaufende Debatten über die Rechte der Einzelstaaten und die Aufgaben der Bundesregierung gekennzeichnet ist. Die Federal Reserve etwa wurde erst nach mehr als einem Jahrhundert häufiger Bankenkrisen gegründet.

Die euroskeptische Vision?

Politische Kräfte, die das derzeitige Tempo der europäischen Integration infrage stellen, sind Teil eines gesunden demokratischen Prozesses. Tatsächlich könnte man sogar argumentieren, dass die euroskeptischen Parteien ehrlicher sind als ihre etablierten Gegenstücke. Schließlich sind auch die etablierten Parteien – trotz ihrer proeuropäischen Rhetorik – nur äußerst ungern bereit, Souveränität an EU-Institutionen abzugeben.

Der wahre Test wird nach den Europawahlen kommen, wenn die Euroskeptiker eine alternative, in sich schlüssige Vision Europas und der Rolle der EU darin vorlegen müssen. Dazu wird es vermutlich nicht kommen. Die wichtigen Schritte der letzten Jahre in Richtung einer weiteren Integration der EU – darunter die Einrichtung des Europäischen Stabilitätsmechanismus zur Unterstützung in finanziellen Schwierigkeiten steckender Mitgliedstaaten, die Bankenunion und die Europäische Agentur für die Grenz- und Küstenwache – waren eindeutig nötig, weil nationale Bemühungen in diesen Bereichen nicht funktioniert hatten. Es sagt viel aus, dass selbst überzeugte euroskeptische Parteien nicht für die Abschaffung dieser Institutionen eintreten.

Zeit, die Zukunftsdebatte anzustoßen

Die Euroskeptiker stellen vage Behauptungen auf, dass Europa nicht funktioniere und nur sie die Interessen ihrer nationalen Wählerschaften verteidigen könnten. Doch ist es in der Praxis unmöglich, dieses "Mein Land zuerst" innerhalb des Europaparlaments in eine in sich schlüssige Politik zu übersetzen – nicht zuletzt, weil die Mitgliedstaaten von den meisten Dingen, die die EU tut, profitieren. Darüber hinaus tun sich die euroskeptischen Parteien schwer, Koalitionen zu schmieden. Die nordeuropäischen Populisten etwa würden gerne jede Unterstützung für die Peripherie der EU einstellen, während ihre südeuropäischen Gegenstücke der Ansicht sind, sie erhielten nicht genug Unterstützung.

Es scheint, dass die Europäer derzeit sowohl die EU als auch die Populisten lieben. Statt diese Tatsache zu bejammern oder gar als Bedrohung anzusehen, sollten die Europafreunde die Gelegenheit ergreifen, eine notwendige Debatte über die Zukunft des Kontinents anzustoßen. (Daniel Gros, Übersetzung: Jan Doolan, Copyright: Project Syndicate, 19.5.2019)