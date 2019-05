Antonio Fian: Aufnahmegespräch

Großherzig Ehrlich Sauber Tolerant Attraktiv Professionell Offenherzig

(Büro in der Parteizentrale der Freiheitlichen Partei Österreichs. Hinter seinem Schreibtisch ein Funktionär, in Unterlagen blätternd. Davor ein junger Mann.)

DER FUNKTIONÄR (halblaut, zu sich): Security-Mitarbeiter ... Geboren in Serbien, aber österreichischer Staatsbürger ... (Blickt auf. Zum jungen Mann:) Also von dem her, alles paletti ... Aber Sie wissen: Dass wir Sie in unser Wahlkampfteam aufnehmen können, ist eine Grundvoraussetzung die fehlerlose Beherrschung des Gaugg-Alphabets. Ich darf also bitten ...

DER JUNGE MANN (eifrig): Attraktiv Bescheiden Christlich Demütig Ehrlich Friedfertig Großherzig Herzlich Ideenreich Jugendlich Kunstsinnig Liebevoll Mitfühlend Neu Offenherzig Professionell Qualitätvoll Redlich Sauber Tolerant Umgänglich Vertrauenswürdig Weitblickend Zielstrebig.

DER FUNKTIONÄR: Gut. Aber ankommen tut es natürlich auf die Anwendung in der Praxis. Buchstabieren Sie einmal Goebbels.

DER JUNGE MANN: Kunstsinnig Ideenreich Christlich Kunst- – Blödsinn, was red' ich?! Ich meine natürlich Großherzig Offenherzig Ehrlich Bescheiden Ehrlich Sauber.

DER FUNKTIONÄR: An der Rechtschreibung sollten Sie noch arbeiten. Gestapo.

DER JUNGE MANN: Großherzig Ehrlich Sauber Tolerant Attraktiv Professionell Offenherzig.

DER FUNKTIONÄR: Willkommen im Team!

(Sie bestellen drei Bier.

Vorhang)

(Antonio Fian, 17. 5.2019)