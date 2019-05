Song Contest, Doris Day, Rocky Horror: TV-Tipps am Samstag

Bettgeflüster, Bürgeranwalt, Theatertreffen, The American, Ein Tag in Großbritannien, Disturbia, Panic Room – mit Radiotipps

9.40 LANGE LEITUNG

In memoriam Doris Day: Bettgeflüster (Pillow Talk, USA 1959, Michael Gordon) Doris Day bildete das Frauenbild in den 1950er-Jahren ab wie keine Zweite. Immer gut gelaunt, pfiffig und auf der alleinigen Suche nach dem Eheglück. Hier im Telefonclinch mit Rock Hudson als dauerpräsentem Weiberheld. Die Leitung: stets besetzt. Doris Day starb diese Woche im Alter von 97 Jahren in Kalifornien. Bis 11.20, ORF 2

18.00 MAGAZIN

Bürgeranwalt Themen: Abrissbescheid statt Benützungsbewilligung. / Zahlungsaufforderung wegen Falschparkens. / Sind Therapien bei Lese- und Rechtschreibstörung steuerlich absetzbar? Bis 19.00, ORF 2

19.20 DOKUMENTATION

Entdeckungen auf dem Theatertreffen 2019

Gestandene Schauspieler beim Stagediving in den Zuschauersaal. Selbstbewusstes Outing von Erben im Publikum. Rauchen erlaubt – in der allerersten Reihe! Beim diesjährigen Theatertreffen überraschten die eingeladenen Inszenierungen mit Mut zum Event. Bis 20.15, 3sat

20.15 SINGEN

Eurovision Song Contest 2019 Das Finale moderieren Bar Refaeli, Erez Tal, Assi Azar und Lucy Ayoub. Andi Knoll gibt vom Studio aus seinen Senf dazu. Party, Party! Die Entscheidung zieht sich – wie immer. Um 0.10 Uhr geht es los, zwanzig Minuten später ist der Gewinner, die Gewinnerin gekürt. Hanno Settele schenkt den Zuschauern zum Abschluss eine Zugabe. Bis 1.20, ORF 1

20.15 ANTIHELD

The American (USA 2010, Anton Corbijn) George Clooney will kein Profikiller mehr sein und taucht in einem italienischen Bergdorf unter, um dort noch einen Auftrag zu erledigen. Wider Erwarten warten außerdem Freundschaft und vielleicht sogar Liebe auf ihn. Bis 22.05, Servus TV

20.15 DOKUMENTATION

Ein Tag in Großbritannien England, Schottland, Wales und Nordirland zählen zum Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland, das heute die fünftgrößte Weltwirtschaftsmacht darstellt. Das Land hat so viele Einwohner wie Frankreich, aber nur halb so viel Fläche. Mit atemberaubenden Luftaufnahmen, Porträts und Interviews wirft der Film einen neuen Blick auf ein Land im Wandel. Bis 21.45, Arte

22.00 ZERSTÖRT

Disturbia (USA 2007, D. J. Caruso) Dass D. J. Caruso kein Alfred Hitchcock ist, weiß er vermutlich selbst. In der Neuinterpretation von Das Fenster zum Hof hat nicht James Stewart ein gebrochenes Bein, sondern Shia LaBeouf eine elektronische Fußfessel und vermutet in seinem Nachbarn einen gesuchten Frauenmörder. Mehr Spannung, weniger Tiefgang. Bis 0.05, Sat.1

22.05 NACKTE ANGST

Panic Room (USA 2002, David Fincher) Jodie Foster flüchtet in ihren Hightech-Bunker, die Bösewichte unter der Leitung von Forest Whitaker haben es aber auf das viele Geld, das genau in diesem im Schutzraum lagert, abgesehen. Das jugendliche Töchterchen gab damals Kristen Stewart. Spannend. Ein absolut bemerkenswerter Film über Kontrolle, Verlust und Verfolgungswahn im Amerika nach der Jahrtausendwende – das von David Koepp verfasste Drehbuch atmet hörbar vor ganz viel Angst vor dem Terror. Bis 0.00, Servus TV

1.20 DON'T DREAM IT

The Rocky Horror Picture Show (GB 1974, Jim Sherman) Sweet Transvestite from Transsexual Transylvania: Tim Curry. Don't Dream It, Be It: Susan Sarandon, Barry Bostwick. Let's Do the Time Warp Again: Richard O'Brien, Patricia Quinn. It's just a jump to the left. Bis 2.50, ORF 1