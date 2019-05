Montagsfrage: Was bezeichnen Sie als Heimat?

Das philosophische Gedankenspiel zum Wochenbeginn

Heimat ist mittlerweile ein umkämpfter Begriff. Politiker vereinnahmen ihn, um ihre Agenda zu setzen, und neutral ist der Begriff kaum noch. Derzeit steht die Europawahl vor der Tür, und damit rückt Europa im Bewusstsein ein Stück näher. Manche Menschen fühlen sich zum Beispiel mehr als Europäer denn als Österreicher und sehen Europa als ihre Heimat. Für andere bedeutet Heimat die Stadt, in der sie aufgewachsen sind. Aber was ist Heimat eigentlich genau? Ist es ein Land, ein Kontinent oder einfach Menschen, denen man nahesteht? Was macht für Sie Heimat aus?

Max Frisch formuliert dazu in seinem Buch "Fragebogen" die folgende Frage:



Jeden Montag stellen wir Ihnen eine Frage, die Sie im Forum diskutieren können. Welchen Zugang Sie bei der Beantwortung wählen – pragmatisch, theoretisch, emotional oder persönlich –, bleibt Ihnen überlassen. Wie würden Sie diese Montagsfrage beantworten? (wohl, 20.5.2019)