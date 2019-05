"Total War: Three Kingdoms" begeistert bei ersten Tests: "Das bisher beste 'Total War'"

Game erscheint in rund einer Woche – viel Lob in ersten Rezensionen

In rund einer Woche erscheint das Strategiespiel Total War: Three Kingdoms und seit gestern sind erste Rezensionen online. Wirft man einen Blick auf die Wertungen zu dem Game, hat Creative Assembly offenbar sehr gute Arbeit geleistet. Wccftech spricht etwa davon, dass es ein nahezu "fehlerfreies" Game geworden ist mit einer "fantastischen" Balance an 4X-Strategie, Charakter-Entwicklung und Storytelling.

total war

Viel Lob

"Die Kämpfe sind hektisch mit vielen taktischen Möglichkeiten. Die Entwicklung der Stadt ist intuitiver und weniger eingeschränkt und auch das UI ist sehr gelungen. Das ist das Highlight der Serie", urteilt das Medium. Auch IGN schließt sich dem Fazit an. Das Medium spricht von einem "exzellenten Tempo und starker Charaktermechanismen, die durchwegs für eine spannende und herausfordernde historische Strategie-Kampagne sorgen".

total war

Kritikpunkte ausgemerzt

Lob gibt es auch von Digitally Downloaded und Hooked Gamers. "Egal, was du spielst, du bekommst ein tiefgreifendes, intelligentes und ausbalanciertes Strategiespiel serviert", urteilt erstgenannter Blog. "Three Kingdoms ist das divergierendste Total War, das ich jemals gespielt habe seit Total War: Warhammer. Fantasy wird mit Geschichte angereichert. Zudem wurden Diplomatie und Spionage komplett überarbeitet, was absolut nötig war", schreibt Hooked Gamers ferner.

total war

"Flach" und "für Mainstream"

Kritik gibt es hingegen von Trusted Reviews, die der Meinung sind, dass das Spiel sich mancherorts "flach" anfühlt. Dort ist sogar die Rede von einem Rückschritt der Serie, damit der Mainstream bedient wird. TheSixthAxis urteilt zuletzt, dass es ein solider Total War-Ableger ist, bei dem aber der Wow-Faktor fehlt. "Es ist lustiger und belohnender Take der Serie, allerdings kein Pflichtkauf", lautet das Fazit.

Total War: Three Kindom erscheint am 23. Mai für PC. Das Game kostet 59,99 Euro. (red, 17.5.2019)